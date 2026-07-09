На пост ДПС в Самаре обратилась женщина-водитель: её 7-летней дочери на даче стало плохо

Письмо со словами благодарности полицейским за оказание своевременной помощи ребенку, нуждавшемуся в срочной госпитализации, поступило через сервис приема обращений на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области.

Днем 2 июля текущего года в Красноглинском районе, на посту ДПС возле поселка Мехзавод, к сотрудникам полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самаре обратилась встревоженная женщина – водитель одного из автомобилей. Она сообщила, что её 7-летней дочери на даче стало плохо: девочка жаловалась на сильные боли в животе и теряла сознание. Понимая серьезность ситуации и осознавая, что быстро добраться до больницы она не сможет, женщина обратилась за помощью к полицейским.

Офицеры незамедлительно отреагировали на просьбу о помощи: пересадили маму с ребёнком в патрульный автомобиль, оперативно уведомили дежурную часть о смене маршрута и, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, направились к ближайшему медицинскому учреждению. Полицейский на руках отнес девочку в приёмный покой и передал медикам. После того как врачи подтвердили, что жизни юной пациентки ничего не угрожает и помощь полицейских больше не требуется, сотрудники Госавтоинспекции вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.

Жительница Самарской области выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции: «Это люди с Большой буквы, у них огромное сердце. Мы от своей семьи очень благодарим ребят. Спасибо Вам».