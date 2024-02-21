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Увольняясь, каждый второй самарец мог бы остаться при условии повышения заработка

21 февраля 2024 12:46
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Увольняясь, каждый второй самарец мог бы остаться при условии повышения заработка

Большинство увольняющихся могут поменять свое решение, если компания пойдет им на уступки, — и далеко не всегда дело в деньгах. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города, имеющие опыт увольнения по собственному желанию.

Вспоминая свое последнее увольнение по собственному желанию, каждый второй самарец рассказал, что мог бы остаться при условии повышения заработка. 15% опрошенных пересмотрели бы свое решение, если бы получили гарантии смены непосредственного руководителя. Если бы компании удалось оздоровить психологическую обстановку в коллективе и улучшить условия труда, остались бы на старом месте еще по 15% респондентов. 13% отказались бы от ухода, если бы руководитель предложил им повышение. Перевод на другую должность и новые обязанности могли удержать 10% опрошенных. 9% не стали бы увольняться, получив возможность работать удаленно. Новые интересные задачи удержали бы от ухода 8% горожан, изменение графика работы — 7%. 4% готовы были поменять свое решение об увольнении, получив расширенный компенсационный пакет и возможность пройти обучение за счет компании. И только каждого одиннадцатого ничто не смогло бы удержать от увольнения.

Отговорить от ухода мужчин нередко можно обещанием карьерного роста и улучшения условий труда. Женщинам же значительно чаще нужна удаленка. Горожане старше 45 лет чувствительны к атмосфере в коллективе, от увольнения их также чаще может удержать перевод к другому руководителю. Сотрудников до 34 лет можно удержать гарантиями улучшения условий работы и интересными задачами. Однако на первом месте для всех — зарплата.

Время проведения: 10—16 февраля 2024 года

Теги: Опрос

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