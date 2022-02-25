Я нашел ошибку
Главные новости:
СМИ: администрация США обсуждает возможность вооружения украинского сопротивления
СМИ: администрация США обсуждает возможность вооружения украинского сопротивления
Уверенно на собеседованиях чувствуют себя те, кто зарабатывает больше
Уверенно на собеседованиях чувствуют себя те, кто зарабатывает больше
Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Самарскую область
Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Самарскую область
35-летней жительнице Шенталинского района назначили полгода исправительных работ за неуплату алиментов
35-летней жительнице Шенталинского района назначили полгода исправительных работ за неуплату алиментов
Участников российско-венгерского проекта «Ранние мадьяры на Волге» наградили благодарственными письмами Губернатора Самарской области
Участников российско-венгерского проекта «Ранние мадьяры на Волге» наградили благодарственными письмами Губернатора Самарской области
Уже несколько лет «РКС-Самара» устанавливает бесколодезную запорную арматуру
Уже несколько лет «РКС-Самара» устанавливает бесколодезную запорную арматуру
ЦБ в течение суток может поднять ключевую ставку до 15-17%
ЦБ в течение суток может поднять ключевую ставку до 15-17%
Владимир Зеленский заявил, что его страна осталась в одиночестве в защите государства
Владимир Зеленский заявил, что его страна осталась в одиночестве в защите государства
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.93
6.51
EUR 97.77
6.89
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Уверенно на собеседованиях чувствуют себя те, кто зарабатывает больше

25 февраля 2022 10:43
68
Уверенно на собеседованиях чувствуют себя те, кто зарабатывает больше

Больше всего уверенности при прохождении собеседований — у россиян с доходом выше среднего. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представители экономически активного населения из всех округов страны рассказали, насколько уверенно они чувствуют себя на собеседованиях при приеме на работу.

Уровень уверенности на интервью с представителями работодателей по шкале от 1 до 5 среднестатистический россиянин оценил на 3,9 балла. Причем 29% россиян утверждают, что чувствуют себя максимально уверенно, а еще 38% оценили свой уровень уверенности на 4 балла.

Мужчины чувствуют себя более уверенно при приеме на работу: в среднем на 4 балла против 3,7 балла у женщин. Уровень уверенности растет с увеличением возраста опрошенных: 3,6 балла среди россиян до 34 лет и 4 балла среди тех, кому от 45-ти, — большинство соискателей зрелого возраста ссылаются на свой солидный профессиональный и жизненный опыт.

Чем выше уровень дохода, тем выше и чувство уверенности в своих силах на собеседовании: 3,7 балла среди граждан с зарплатой до 50 тыс. руб. и 4,1 балл среди тех, кто зарабатывает от 80 тыс. руб. в месяц.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 391
Время проведения: 10—22 февраля 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт прохождения собеседований
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый второй россиянин, работающий на пятидневке, мечтает о 4-дневной рабочей неделе
24 февраля 2022, 10:39
Каждый второй россиянин, работающий на пятидневке, мечтает о 4-дневной рабочей неделе
Причем чаще остальных к 4-дневной 40-часовой рабочей неделе готовы респонденты моложе 34 лет. Экономика
394
24 февраля 2022, 09:10
Большинство россиян поддерживают решение о признании независимости ЛНР и ДНР
Таковы результаты исследования ВЦИОМ. В стране
263
7 из 10 работодателей не против алкоголя на корпоративах
23 февраля 2022, 12:39
7 из 10 работодателей не против алкоголя на корпоративах
Алкоголь на корпоративах запрещен только в каждой четвертой компании. Общество
663
В центре внимания
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
25 февраля 2022  09:19
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
142
Дмитрий Азаров отметил, что в нынешних условиях жители Донбасса оказались под колоссальной агрессией.
24 февраля 2022  16:57
Секретарь реготделения "ЕР" Дмитрий Азаров рассказал о создании внепартийной общественной организации помощи гражданам Донбасса
883
Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
24 февраля 2022  14:02
Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
884
Еще 4 160 жителей Самарской области заболели коронавирусом
24 февраля 2022  13:32
Еще 4 160 жителей Самарской области заболели коронавирусом
718
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
23 февраля 2022  13:46
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
835
Весь список