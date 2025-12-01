Утвержден обновленный перечень видов, занесенных в региональную Красную книгу

Я нашел ошибку
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
Турнир был организован с целью получения начинающими баскетболистами игровой практики.
«Кубок Силы воли»: в Сызрани состоялся турнир по баскетболу на колясках 3х3 
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
Детскую спортплощадку обновили при поддержке «Матч ТВ» и благотворительного фонда «Спорт начинается с детей».
В Самаре на улице Осипенко состоялось открытие детской спортивной площадки
Двое школьников региона стали лауреатом и победителем в своих номинациях. Всероссийский этап конкурса собрал более 150 учеников из 46 регионов России.
«Ученик года» 2025: самарские школьники – лучшие ученики страны
Возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.
В Жигулевске пресечена деятельность игорного клуба
Основная задача мероприятий Форума – выработать ключевые решения для развития городской среды, экономики и инфраструктуры в условиях современных вызовов.
Самара представила опыт градостроительной политики на форуме «Города России: технологии лидерства»
В ходе которой ответит на актуальные вопросы жителей региона и подведет предварительные итоги 2025 года по реализации государственных программ и проектов.
Губернатор Вячеслав Федорищев проведет прямую линию 5 декабря
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Утвержден обновленный перечень видов, занесенных в региональную Красную книгу

176
Среди них — два знаковых для региона хищных млекопитающих. Рысь и корсак под особой охраной.

В Самарской области утвержден обновленный перечень видов, занесенных в региональную Красную книгу. Документ, определяющий меры особой охраны для редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов флоры и фауны, был скорректирован по итогам заседания профильной Комиссии по ведению и научному редактированию Красной книги.
«Ведение Красной книги — это систематическая работа по сбору данных, мониторингу состояния популяций, научному анализу и обновлению перечня видов. Основная цель — сохранение биологического разнообразия региона», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.
В Красную книгу включены 14 новых видов животных и 11 видов растений. Среди них — два знаковых для региона хищных млекопитающих.
Для рыси присвоена третья категория редкости. Вид находится на северной границе своего ареала в области, где его численность крайне низка – не более 10 семей. Популяция сосредоточена в лесах северной части региона и испытывает антропогенную нагрузку.
Корсаку также присвоена третья категория редкости. Этот степной хищник встречается в области только на юге, в зоне сухих степей. Его численность невелика, а состояние может ухудшаться из-за конкуренции с обыкновенной лисицей.
«Решение о включении рыси и корсака в Красную книгу было взвешенным и научно обоснованным. Эти виды являются индикаторами состояния наших лесных и степных экосистем. Их охрана — это не только спасение конкретных видов, но и забота о целостности природной среды Самарского края. Параллельно мы фиксируем, что благодаря принятым природоохранным мерам, некоторые виды смогли восстановить свою численность и уже не нуждаются в специальном статусе. Но мониторинг за ними продолжается», – отметил Артем Ефимов.
Благоприятная динамика популяций позволила исключить из Красной книги 3 вида животных и 3 вида растений. Это свидетельствует об эффективности природоохранных мер и положительных изменениях в экосистемах региона.
Для 19 видов повышен природоохранный приоритет в связи с ростом угрозы их исчезновения. Например, категория редкости диких черники и брусники изменена со второй на первую. Среди животных – Малый суслик — также переведен в первую категорию, поскольку в последние два года его нахождение на территории Самарской области достоверно не выявлено. А вот пищуха степная стала встречаться чаще, поэтому теперь этот вид переведен с первой категории в третью.
По итогам изменений в Красную книгу Самарской области занесены 288 видов животных и 298 видов растений и грибов.
Утвержденный перечень является основой для планирования охранных мероприятий, внесения корректировок в природоохранное законодательство региона и ведения просветительской работы. Официальное издание обновленной Красной книги Самарской области в печатном и электронном виде планируется к выпуску в 2027-2029 годах.

 

Фото: Алексей Паженков/ минприроды СО

Теги: Самара Экология

Для пресечения незаконных рубок молодых хвойных деревьев. В течение всего месяца ежедневно на охрану лесов будут выходить от 16 до 32 мобильных групп из числа сотрудников министерства, лесничеств и полиции.
01 декабря 2025, 14:18
С 1 декабря лесная охрана минприроды Самарской области начала операцию «Ель»
Для пресечения незаконных рубок молодых хвойных деревьев. В течение всего месяца ежедневно на охрану лесов будут выходить от 16 до 32 мобильных групп из числа... Общество
224
Другие хищные животные предпочитают не приближаться к гнёздам филинов, поскольку родители отважно защищают своё потомство и бесстрашно атакуют непрошеных гостей.
30 ноября 2025, 17:07
У них тоже есть мамы: в минприроды СО рассказали, ка совы заботятся о своих птенцах
Другие хищные животные предпочитают не приближаться к гнёздам филинов, поскольку родители отважно защищают своё потомство и бесстрашно атакуют непрошеных... Общество
1556
С октября размер штрафов за такие нарушения увеличен: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.
28 ноября 2025, 19:13
️В Красноглинском районе Самары составили 32 протокола за препятствие вывозу мусора
С октября размер штрафов за такие нарушения увеличен: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей. Экология
1808
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
1 декабря 2025  19:21
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
129
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
1 декабря 2025  14:02
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
234
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг. 
1 декабря 2025  13:25
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
389
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
30 ноября 2025  13:09
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
1621
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
30 ноября 2025  09:56
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
1616
