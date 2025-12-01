В Самарской области утвержден обновленный перечень видов, занесенных в региональную Красную книгу. Документ, определяющий меры особой охраны для редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов флоры и фауны, был скорректирован по итогам заседания профильной Комиссии по ведению и научному редактированию Красной книги.

«Ведение Красной книги — это систематическая работа по сбору данных, мониторингу состояния популяций, научному анализу и обновлению перечня видов. Основная цель — сохранение биологического разнообразия региона», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

В Красную книгу включены 14 новых видов животных и 11 видов растений. Среди них — два знаковых для региона хищных млекопитающих.

Для рыси присвоена третья категория редкости. Вид находится на северной границе своего ареала в области, где его численность крайне низка – не более 10 семей. Популяция сосредоточена в лесах северной части региона и испытывает антропогенную нагрузку.

Корсаку также присвоена третья категория редкости. Этот степной хищник встречается в области только на юге, в зоне сухих степей. Его численность невелика, а состояние может ухудшаться из-за конкуренции с обыкновенной лисицей.

«Решение о включении рыси и корсака в Красную книгу было взвешенным и научно обоснованным. Эти виды являются индикаторами состояния наших лесных и степных экосистем. Их охрана — это не только спасение конкретных видов, но и забота о целостности природной среды Самарского края. Параллельно мы фиксируем, что благодаря принятым природоохранным мерам, некоторые виды смогли восстановить свою численность и уже не нуждаются в специальном статусе. Но мониторинг за ними продолжается», – отметил Артем Ефимов.

Благоприятная динамика популяций позволила исключить из Красной книги 3 вида животных и 3 вида растений. Это свидетельствует об эффективности природоохранных мер и положительных изменениях в экосистемах региона.

Для 19 видов повышен природоохранный приоритет в связи с ростом угрозы их исчезновения. Например, категория редкости диких черники и брусники изменена со второй на первую. Среди животных – Малый суслик — также переведен в первую категорию, поскольку в последние два года его нахождение на территории Самарской области достоверно не выявлено. А вот пищуха степная стала встречаться чаще, поэтому теперь этот вид переведен с первой категории в третью.

По итогам изменений в Красную книгу Самарской области занесены 288 видов животных и 298 видов растений и грибов.

Утвержденный перечень является основой для планирования охранных мероприятий, внесения корректировок в природоохранное законодательство региона и ведения просветительской работы. Официальное издание обновленной Красной книги Самарской области в печатном и электронном виде планируется к выпуску в 2027-2029 годах.

Фото: Алексей Паженков/ минприроды СО