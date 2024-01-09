Я нашел ошибку
Главные новости:
21 человек получил травмы в результате взрыва в отеле в Техасе
21 человек получил травмы в результате взрыва в отеле в Техасе
В Самарской области под охрану взяли храм во имя Архангела Михаила
В Самарской области под охрану взяли храм во имя Архангела Михаила
В России могут появиться мобильные аптеки
Бадма Башанкаев: В России могут появиться мобильные аптеки
Тольяттинец обнаружил пропажу банковской карты, а позже с его счета списали свыше 4 000 рублей
Тольяттинец обнаружил пропажу банковской карты, а позже с его счета списали свыше 4 000 рублей
Литейщики Самарского политеха разработали технологии для повышения качества алюминиевых сплавов
Литейщики Самарского политеха разработали технологии для повышения качества алюминиевых сплавов
ДТП с двумя стоящими автомобилями произошло в Октябрьском районе Самары
ДТП с двумя стоящими автомобилями произошло в Октябрьском районе Самары
В Китае заявили о планах укреплять сотрудничество с РФ
В Китае заявили о планах укреплять сотрудничество с РФ
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.69
-0.61
EUR 99.19
-1.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
Самарский зоопарк приглашает 4 января на новогодний праздник!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Установлено, какие обращения по работе нравятся и не нравятся самарцам

9 января 2024 10:46
150
Установлено, какие обращения по работе нравятся и не нравятся самарцам

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, какие из обращений, принятых в бизнес-среде, горожане считают уместными, а какие — нет. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

«Коллеги» — самое уместное обращение к группе людей, работающих вместе, по мнению 60% самарцев. Такое безличное обращение женщинам нравится больше, чем мужчинам (66 и 55% соответственно). Чем старше горожане и чем выше уровень их дохода, тем большее число среди них предпочитает, чтобы на работе использовалось обращение «коллеги».

Самыми раздражающими обращениями к группе сослуживцев респонденты назвали «мальчики/девочки» (18% голосов), «женщины/мужчины» и «леди/джентльмены» (по 10%). Слово «коллеги» сердит лишь 8% опрошенных, причем мужчин чаще, чем женщин (10 и 7% соответственно). Чем старше горожане, тем большее их число раздражается, услышав в свой адрес «мальчики/девочки», «женщины/мужчины», «дамы/господа». Респондентов до 34 лет больше бесят «леди/джентльмены», «коллеги» и «товарищи». Опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей чаще других сердятся на «мальчиков/девочек».
 

Время проведения: 6—12 декабря 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители некоторых регионов Поволжья считают 2023 год тяжелее предыдущего
09 января 2024, 10:51
Жители некоторых регионов Поволжья считают 2023 год тяжелее предыдущего
О том, что прошедший год был хуже 2022-го, чаще других говорят респонденты из Саратовской области, Нижегородской и Самарской областей. Общество
166
Только 25% самарцев в 2023 году не совершали безрассудных поступков.
08 января 2024, 14:06
Самарцы рассказали о своих самых безрассудных поступках в 2023 году
Только 25% самарцев в 2023 году не совершали безрассудных поступков. Общество
801
В Самаре меньше всего суеверных людей среди маркетологов и программистов
05 января 2024, 11:21
В Самаре меньше всего суеверных людей среди маркетологов и программистов
Каждый второй самарец не считает себя суеверным. Общество
1081
  • Требуется журналист
В центре внимания
Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях
7 января 2024  14:16
Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях
1060
Проверить здоровье самарцы могут и в праздники
7 января 2024  11:46
Проверить здоровье самарцы могут и в праздники
1094
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Рождеством Христовым
7 января 2024  11:38
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Рождеством Христовым
1030
Самарцы встретили Рождество Христово в храмах
7 января 2024  10:40
Самарцы встретили Рождество Христово в храмах
1119
В ночь на Рождество, с 6 на 7 января 2024 года, будет усилена работа общественного транспорта Самары
6 января 2024  12:56
В ночь на Рождество с 6 на 7 января будет усилена работа общественного транспорта Самары
1508
Весь список