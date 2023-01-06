Установлено, чем отличаются любители собак и кошек в Самаре

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Аналитики SuperJob cобрали несколько смешных фактов о том, насколько различаются любители кошек и собак. В шуточном опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие любители животных из Самары.

Есть ли зависимость между нашими пристрастиями к представителям животного мира, нашими вкусами, особенностями поведения, кулинарными слабостями? SuperJob задал экономически активным самарцам вопрос, кого они любят больше — кошек или собак, а затем проанализировал различия кошатников и собачников по нескольким характеристикам.



Взгляды на жизнь. Оптимисты — в большинстве, но среди фанатов собак их чуть больше, чем среди кошатников (76 и 73% соответственно).



Личное пространство. Интровертов больше среди кошатников (58 и 51%): «Я еще и социопат к тому же». Собачников же чаще тянет в компании: «Люблю людей, детей. Все живое! Не смогу жить в одиночестве. Это мой самый большой страх».



Суточные биоритмы: «совы» и «жаворонки». Коты нередко «тыгыдыкают» ночами, вот и среди их любителей «сов» больше, чем среди собачников (62 и 58%).



Кулинарные пристрастия. Любителей чая больше среди кошатников (60%), кофе — среди собачников (57%). Фанаты кошек чаще отдают предпочтение селедке «под шубой» (48%), любители собак — салату оливье (58%).



Новогодняя ель. У подавляющего большинства — искусственная. Установили натуральное дерево каждый пятый любитель кошек и каждый шестой любитель собак.



Время проведения: 1—27 декабря 2022 года