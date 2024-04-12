Я нашел ошибку
Главные новости:
Темой форума в этом году станет создание единой воспитательной среды в семье, образовательных организациях и детских лагерях.
В День космонавтики Росмолодёжь вместе с Движением Первых запускает Всероссийский форум «iВолга»
Ему было 48 лет.
Умер тольяттинский писатель Андрей Минеев
В связи с подключением объекта капитального строительства к инженерным коммуникациям.
В Самаре ограничат движение транспорта по участку улицы Свободы 
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.
В выходные дни в регионе пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Выплаты при трудоустройстве, «подъемные» для молодых специалистов, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки помогают привлекать врачей в Волжский район.
Отделения Волжской больницы пополняют врачи узкого профиля
Фермер из Сызранского района поступил в больницу им. Т.И.Ерошевского с тяжелой травмой глаза, с риском слепоты и потери глаза.
Самарские офтальмологи спасли зрение фермеру, получившему травму глаза от рога коровы
Предприятие является одним из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей типа «Союз».
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
В Самаре намерены благоустроить парк Мира на Маломосковской
В Самаре намерены благоустроить парк Мира на Маломосковской
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.72
0.5
EUR 100.68
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
Областная библиотека приглашает на концерт с участием артистов Самарского академического театра оперы и балета
Средники, субботники, экодесанты - в регионе продолжается месячник благоустройства
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Умер тольяттинский писатель Андрей Минеев

12 апреля 2024 15:12
54
Ему было 48 лет.

Тольяттинская писательская организация (региональное отделение Союза российских писателей) с прискорбием сообщает, что сегодня, 12 апреля, в возрасте 48 лет скоропостижно скончался прозаик Андрей Минеев.

Минеев Андрей Вениаминович родился в 1976 году в Тольятти. Окончил Тольяттинский политехнический институт и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Член Союза российских писателей.

Публиковался во всероссийском еженедельнике «Литературная Россия» (№28 – 2008), (№30 – 2011), в двухтомной антологии «Лед и пламень» (Москва, 2009), в сборнике «Первовестник» (произведения молодых авторов – лауреатов литературной премии фонда им. Астафьева, Красноярск, 2008), в журналах «Город» (Тольятти. 2000-2023), «Литературный MIX» (Санкт-Петербург, №1 (8) – 2009), «Москва» (№2 – 2011), в альманахе «Лед и Пламень» (Москва. №1 – 2013).

Лауреат премии альманаха СРП «Лед и пламень» за рассказ «Тихая жизнь Валерии» (2013).

Автор книг «Очаровательный молодой человек» (2010), «Однажды наступит день…» (2014), «Календарь превращений» (2018), «Тысячелетний человек» (2022).

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Минеева.

 

Фото:   администрация Тольятти

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В номинации «Лучший производственный проект» победителем стала тольяттинская компания по производству автокомпонентов «АСОМИ АВТОПОДВЕСКА».
11 апреля 2024, 17:24
Сразу две компании региона стали победителями престижной федеральной премии «Бизнес-Успех»
В номинации «Лучший производственный проект» победителем стала тольяттинская компания по производству автокомпонентов «АСОМИ АВТОПОДВЕСКА». Общество
359
Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек.
09 апреля 2024, 18:09
АВТОВАЗ: стартует продаж автомобилей LADA Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией
Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек. Новости компаний
661
Арсен Маркович внес огромный вклад в становление и развитие культуры города Тольятти.
09 апреля 2024, 16:10
Ушел из жизни создатель герба Тольятти Арсен Корж 
Арсен Маркович внес огромный вклад в становление и развитие культуры города Тольятти. Общество
447
В центре внимания
Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии
12 апреля 2024  11:00
Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии
151
12 апреля в Самаре пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
11 апреля 2024  11:30
12 апреля в Самаре пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
392
15 апреля на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы
11 апреля 2024  11:03
15 апреля на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы
335
Самарский губернатор заявил о необходимости совершенствования методики расчета тарифа на обслуживание газового оборудования
11 апреля 2024  09:19
Самарский губернатор заявил о необходимости совершенствования методики расчета тарифа на обслуживание газового оборудования
615
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров вузов Самарской области.
10 апреля 2024  16:23
В Самаре обсудили концепцию научно-технологического развития региона
491
Весь список