Умер тольяттинский писатель Андрей Минеев

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Тольяттинская писательская организация (региональное отделение Союза российских писателей) с прискорбием сообщает, что сегодня, 12 апреля, в возрасте 48 лет скоропостижно скончался прозаик Андрей Минеев.

Минеев Андрей Вениаминович родился в 1976 году в Тольятти. Окончил Тольяттинский политехнический институт и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Член Союза российских писателей.

Публиковался во всероссийском еженедельнике «Литературная Россия» (№28 – 2008), (№30 – 2011), в двухтомной антологии «Лед и пламень» (Москва, 2009), в сборнике «Первовестник» (произведения молодых авторов – лауреатов литературной премии фонда им. Астафьева, Красноярск, 2008), в журналах «Город» (Тольятти. 2000-2023), «Литературный MIX» (Санкт-Петербург, №1 (8) – 2009), «Москва» (№2 – 2011), в альманахе «Лед и Пламень» (Москва. №1 – 2013).

Лауреат премии альманаха СРП «Лед и пламень» за рассказ «Тихая жизнь Валерии» (2013).

Автор книг «Очаровательный молодой человек» (2010), «Однажды наступит день…» (2014), «Календарь превращений» (2018), «Тысячелетний человек» (2022).

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Минеева.

Фото: администрация Тольятти