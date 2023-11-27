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Васев работал в Сбербанке 12 лет. За это время ему удалось выстроить вертикаль ипотечных продуктов, под его руководством сервис "ДомКлик" стал лидером рынка.
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Умер после сердечного приступа старший вице-президент Сбербанка Николай Васев

27 ноября 2023 18:42
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Васев работал в Сбербанке 12 лет. За это время ему удалось выстроить вертикаль ипотечных продуктов, под его руководством сервис "ДомКлик" стал лидером рынка.

Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев умер в возрасте 42 лет, сообщили в пресс-службе кредитной организации, передает РИА Новости.

"По предварительному заключению врачей, смерть наступила в результате сердечного приступа", — говорится в публикации.

Васев работал в Сбербанке 12 лет. За это время ему удалось выстроить вертикаль ипотечных продуктов, под его руководством сервис "ДомКлик" стал лидером рынка.

В новой роли руководителя блока "Развитие клиентского опыта B2C" перед топ-менеджером стояла задача сделать модель бизнеса клиентоцентричной, в том числе оптимизировать программу лояльности.

В Сбербанке отметили, что Николай был увлеченным профессионалом своего дела, добрым, веселым и отзывчивым человеком.

 

Теги: СберБанк

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