УФНС СО: юрлица и ИП могут дистанционно оформить электронную подпись на сайте ФНС

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Юрлица и индивидуальные предприниматели теперь могут дистанционно оформить электронную подпись без обращения в удостоверяющий центр (варианты заголовка: «Благодаря новому сервису ФНС бизнесу теперь проще оформить электронную подпись» или «Оформить электронную подпись ЮЛ и ИП могут онлайн на сайте ФНС России»).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись по биометрии, не обращаясь в Удостоверяющий центр ФНС России лично. Услуга реализована ФНС России и Центром Биометрических Технологий по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко и стала первым шагом формирования суперсервиса «Старт бизнеса онлайн».

Оформить КЭП могут руководители юридического лица (лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности) и индивидуальные предприниматели.

Для оформления квалифицированной электронной подписи по биометрии потребуется:

- подтверждённая учётная запись на портале госуслуг;

- подтверждённая регистрация в Единой биометрической системе. Её можно зарегистрировать в банке из списка;

- компьютер или ноутбук с камерой и микрофоном, а также установленными на нем средствами электронной подписи;

- сертифицированный ФСБ России или ФСТЭК России электронный носитель (токен) для записи ключей электронной подписи.

Оформить подпись можно на официальном сайте ФНС России. Организации - в разделе «Юридические лица» – «Личный кабинет» – «Выпустить сертификат ЭП с помощью ЕСИА и ЕБС», индивидуальные предприниматели - в «Личном кабинете налогоплательщика – индивидуального предпринимателя» в разделе «Услуги. Сервисы» - «Получение КЭП» - «Получить сертификат ЭП» - «Дистанционно с использованием биометрии». Авторизоваться в Личном кабинете ИП можно как с помощью логина и пароля, так и через учетную запись госуслуг.

В процессе оформления подписи пользователю необходимо:

- Авторизоваться через госуслуги (ЕСИА) и подтвердить свою личность через ЕБС;

- Проверить и при необходимости скорректировать данные предзаполненного заявления на получение сертификата;

- Сформировать ключи электронный подписи, дождаться выпуска соответствующего сертификата и после ознакомления с его содержимым - записать сертификат на электронный носитель (токен).

Весь процесс занимает несколько минут.

Подробности здесь, сообщает пресс-служба УФНС России по Самарской области.

Фото: скриншот видео