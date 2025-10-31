УФНС СО напоминает об оплате имущественных налогов и НДФЛ

УФНС России по Самарской области напоминает: оплатить имущественные налоги и НДФЛ можно быстро и легко через «Личный кабинет налогоплательщика»! Не нужно стоять в очередях — все делается онлайн в любое время суток.
Почему это удобно?
Круглосуточный доступ: Сервис работает 24/7.
Без бумажных уведомлений: Все данные и уведомления доступны в электронном виде.
Мгновенное подтверждение оплаты: Не нужно сохранять квитанции — все информация хранится в личном кабинете.
Важно:
- Оплатить налоги нужно до 1 декабря текущего года.
- Если вы пользователь личного кабинета, бумажные уведомления вам не приходят — вся информация доступна в электронном виде.
Платите налоги онлайн без хлопот!
Если у вас возникли вопросы, обратитесь на сайт ФНС России или в ближайшую налоговую инспекцию.
Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Самарской области