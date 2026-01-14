В реанимацию детской больницы попали шесть младенцев из роддома в Новокузнецке

В детской клинической больнице имени Ю.С. Малаховского медики оказывают помощь шестерым новорожденным, состояние которых оценивается как тяжелое, но стабильное, дети находятся в реанимации, сообщили в медучреждении.

Шесть новорождённых из роддома №1 Новокузнецка были переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы имени Ю.С. Малаховского, передает РИА «Новости». Врачи отмечают, что состояние малышей оценивается как тяжелое, однако оно остается стабильным.

В медицинском учреждении подчеркнули, что малыши получают необходимое лечение, а все условия для их пребывания соответствуют стандартам.

Во вторник стало известно, что в Новокузнецком роддоме № 1 умерли девять новорожденных.

Уголовное дело о гибели младенцев в роддоме Новокузнецка передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.

Глава Кузбасса Илья Середюк сообщил, что родильные дома региона пройдут проверку после гибели детей, пишет Взгляд.