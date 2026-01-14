В Щигровском переулке Самары предотвратили опасные последствия семейного конфликта

Инцидент произошел в вечернее время: мужчина 1985 года рождения потребовал у жены алкоголь, а получив отказ, пошел на кухню, взял нож и, вернувшись, направил его в сторону супруги, высказывая угрозу убийством. Женщина, улучив момент, смогла сообщить о произошедшем в полицию.

По указанному адресу прибыли сотрудники отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре, которые приняли у женщины заявление с просьбой о привлечении супруга к уголовной ответственности, провели осмотр места происшествия, опросили участников конфликта, соседей и изъяли кухонный нож.

Задержанного мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как пояснила местная жительница 1979 года рождения, в последние месяцы семейные ссоры возникали регулярно — причиной этого, по ее словам, стали злоупотребления мужчиной алкоголем и отсутствие у него работы.

Дополнительную профилактическую работу с семьей провел участковый уполномоченный полиции: он акцентировал внимание каждого из супругов на законных способах урегулирования разногласий и недопустимости применения насилия в быту. Свою вину в содеянном ранее не судимый житель Самары признал, раскаялся и подробно рассказал о своих действиях, совершенных под воздействием алкоголя.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), расследовано и направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.