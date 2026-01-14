Я нашел ошибку
В Самарской области утвердили индекс платы за ЖКХ на 2026 год

В Самарской области утвердили индекс платы за ЖКХ на 2026 год

В Самарской области утвердили предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги на 2026 год. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства и уже вступил в силу, распространяясь на правоотношения с 1 января.

Документ предусматривает два периода действия индексов. С 1 января по 30 сентября 2026 года для всех муниципальных образований области установлен единый индекс в размере 1,7%. В указе уточняется, что изменение тарифов связано с увеличением ставки НДС.

С 1 октября по 31 декабря 2026 года предельные индексы рассчитаны индивидуально для каждого города, района и поселения. Для Самары установлен показатель 14,1%, для Тольятти — 18,6%. Для большинства муниципалитетов области предельный индекс составит 13,4%.

Указ официально опубликован и применяется ко всем муниципалитетам региона в установленные сроки, сообщает КП-Самара.

В центре внимания
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
134
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
271
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
429
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
641
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
347
