В Самарской области утвердили индекс платы за ЖКХ на 2026 год

В Самарской области утвердили предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги на 2026 год. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства и уже вступил в силу, распространяясь на правоотношения с 1 января.

Документ предусматривает два периода действия индексов. С 1 января по 30 сентября 2026 года для всех муниципальных образований области установлен единый индекс в размере 1,7%. В указе уточняется, что изменение тарифов связано с увеличением ставки НДС.

С 1 октября по 31 декабря 2026 года предельные индексы рассчитаны индивидуально для каждого города, района и поселения. Для Самары установлен показатель 14,1%, для Тольятти — 18,6%. Для большинства муниципалитетов области предельный индекс составит 13,4%.

Указ официально опубликован и применяется ко всем муниципалитетам региона в установленные сроки, сообщает КП-Самара.