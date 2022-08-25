Удаленку назвали положительным последствием пандемии

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Чаще всего к немногочисленным положительным моментам мировой пандемии COVID-19 россияне относят распространение удаленки. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



4 из 10 россиян сумели найти позитивные моменты в пандемии COVID-19. Чаще всего респонденты отмечают появление возможности работать и учиться удаленно (12%). О том, что из-за коронавируса они стали больше ценить свое здоровье и жизнь, рассказали 8% россиян. По 5% опрошенных занялись своим образованием и нашли новую работу. Каждому двадцатому понравилась самоизоляция. В том, что пережитая непростая ситуация закалила их, помогла разобраться в себе и дала возможность проводить больше времени с семьей, признались по 4% респондентов. А по 2% отметили: период COVID-19 научил их разбираться в людях, мыслить и анализировать, а также подарил новые знакомства. Еще 2% называли другие положительные результаты пандемии, среди которых высвобождение времени для отдыха, чтения, просмотра сериалов.



Только для 5% опрошенных коронавирус ничего не изменил. По мнению 41% россиян, COVID-19 не оказал никакого положительного влияния на их жизнь: респонденты вспоминали о потере близких людей, психологически сложном периоде самоизоляции и серьезных ограничительных мерах.



Женщины чаще утверждали, что в пандемии нет ничего хорошего, впрочем, они же чаще мужчин отмечали, что благодаря карантину освоились на удаленке и получили возможность пройти обучение.