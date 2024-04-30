Учитель в Волжском районе "подарил" мошеннику 1,4 млн рублей

80

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Волжском районе учительнице одной из школ 1980г.р. позвонил неизвестный и представился сотрудниками правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на неё кредит. Чтобы сохранить деньги необходимо все средства перевести на указанный им «безопасный» расчетный счет. Потерпевшая взяла свои деньги и перевел на указанный аферистом счет более 1 400 000, после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.