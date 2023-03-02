Ученикам школ Похвистневского района рассказали о гражданской обороне

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Одна из главных задач гражданской обороны – это повышение уровня подготовки населения к действиям при чрезвычайных ситуациях. В связи с этим сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский провели открытые уроки в образовательных учреждениях по основам безопасности жизнедеятельности, приуроченные к празднованию Всемирного дня гражданской обороны.

В ходе урока инспекторы государственного пожарного надзора познакомили обучающихся и педагогов с понятием и функциями гражданской обороны, ее задачами и сигналами оповещения населения.

С учащимися старших классов, желающими связать свою жизнь со службой в МЧС России, была проведена беседа о поступлении в профильные учебные заведения.

«Подобные уроки по гражданской обороне - это важная работа, необходимая для формирования у подрастающего поколения культуры безопасности и ответственного отношения к жизни, здоровью и окружающей среде», - отметили сотрудники государственного пожарного надзора.