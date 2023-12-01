Учебно-методический сбор сотрудников ОМОН Приволжского округа Росгвардии завершился в Самарской области

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В Тольятти завершился учебно-методический сбор сотрудников ОМОН Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. В нем принимали участие офицеры, которые в своих подразделениях занимаются организацией служебной и боевой подготовки.



УМС проводился на базе ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области. Программа учебно-методического сбора была очень насыщенной. В течение нескольких дней под руководством опытных специалистов, которые съехались в Тольятти со всех регионов Приволжского федерального округа. Сотрудники Росгвардии изучали теорию и практику: проходили высотную, горную, огневую подготовку, учились тактике действий при штурме зданий и помещений, разбирали различные ситуации, которые могут возникнуть в их ежедневной служебно-боевой деятельности.



Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. В финале участникам необходимо было продемонстрировать, чему они научились за время обучения. По мнению организаторов, все поставленные цели достигнуты. Самое главное – участники смогли обменяться опытом и наработками, которые есть в копилке каждого ОМОНа.