Учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии завершился в Самарской области

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В городе Тольятти Самарской области завершился учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. В нем приняли участие сотрудники подразделений полицейского спецназа – отрядов ОМОН и СОБР территориальных управлений Росгвардии.

УМС проводился на базе ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области и Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии. В течение месяца под руководством опытных инструкторов росгвардейцы изучали теорию и практику снайперского дела и отрабатывали навыки действий в различных ситуациях, которые могут возникнуть в повседневной служебно-боевой деятельности.

Снайперские пары тренировались ориентироваться на местности, учились правильно выбирать позицию для стрельбы, изучали особенности маскировки во всевозможных локациях, отрабатывали навыки стрельбы в условиях недостаточной видимости. В финале участникам необходимо было продемонстрировать, чему они научились за время учебно-методического сбора.

«Сбор прошел продуктивно, на высоком уровне, вопросов к его проведению не возникало, цели достигнуты в полном объеме» - подвел итоги руководитель учебно-методического сбора.