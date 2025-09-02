Участник программы «Школа героев» реализует проект по развитию преподавания ОБЗР и НВП в школах Самары

182

Член городской Ассоциации ветеранов СВО, участник второго потока региональной программы «Школа героев» Александр Семенов приступил к разработке пилотного проекта по развитию преподавания основ безопасности и защиты Родины и начальной военной подготовки в школах Самары. На первом этапе он вместе с учителями проведет анализ преподавания и материально-технической базы этих дисциплин.



«Опыт каждого ветерана СВО по-своему ценен для развития Самары. Особенно важно, что они готовы включаться в патриотическое воспитание подрастающего поколения, готовы идти в школы, говорить с ребятами о любви к Отечеству и делиться с ними своими знаниями. Они как никто понимают значение основ безопасности и защиты Родины и начальной военной подготовки в школьной программе, знают, чему прежде всего нужно учить современных детей, чтобы они могли защитить себя и в случае необходимости прийти на помощь другим людям», – отметил глава города Самара Иван Носков.



Предполагается, что итогом проекта станет создание в школе № 175 первого модельного класса, на базе которого своим опытом с преподавателями «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и начальной военной подготовки (НВП) будут делиться ветераны специальной военной операции – члены городской Ассоциации ветеранов СВО.



Так, по словам преподавателя ОБЗР и НВП в школе № 175, кадрового военного, подполковника в отставке Андрея Коротина в этом году в школу поступили макеты автоматов Калашникова и пистолета Макарова, дозиметры, набор имитаторов ранений и поражений, проволочные шины для ног и для рук.



В ближайшее время Александр Семенов посетит ряд других школ Самары, чтобы составить объективную картину преподавания основ безопасности и защиты Родины и начальной военной подготовки. В дорожной карте проекта он отразит номенклатуру оборудования, которое требует пополнения, и перечень мероприятий для более эффективной подготовки детей по данным дисциплинам.

Фото: администрация Самары