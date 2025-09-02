Я нашел ошибку
Ногти часто отражают состояние здоровья, и проблема не всегда в нехватке витаминов. Например, на ногтях могут появиться линии Бо-Рейля.
Врач назвала борозды на ногтях одним из симптомов сильного стресса
Возбуждено уголовное дело.
Гендиректор коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты двум работникам в размере не менее 2,5 млн рублей
В Казани и Москве сейчас особенно выгодно снимать квартиру, нежели обслуживать взятый на ее покупку кредит.
Аренда жилья на конец лета выгоднее ипотеки во всех городах-миллионниках
Номинантов поприветствовали Ирина Калягина и Владимир Гальченко.
Объявлены лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2024»
В тушении пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники.
В Кинель-Черкасском районе горела трава на площади 600 квадратных метров
Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала».
Иркутский ТЮЗ им А. Вампилова впервые сыграет свои спектакли в Самаре 
За 2024 год количество высокопроизводительных рабочих мест составило 606,3 тыс. единиц, что на 66,4 тыс. единицы больше, чем годом ранее.
Больше трети рабочих мест в обрабатывающих производствах Самарской области - высокопроизводительные
Не забудьте свои коньки!
В Самарский Дворец спорта приглашают на массовые катания на коньках
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Участник программы «Школа героев» реализует проект по развитию преподавания ОБЗР и НВП в школах Самары

2 сентября 2025 17:34
182
На первом этапе он вместе с учителями проведет анализ преподавания и материально-технической базы этих дисциплин. 

Член городской Ассоциации ветеранов СВО, участник второго потока региональной программы «Школа героев» Александр Семенов приступил к разработке пилотного проекта по развитию преподавания основ безопасности и защиты Родины и начальной военной подготовки в школах Самары. На первом этапе он вместе с учителями проведет анализ преподавания и материально-технической базы этих дисциплин. 

«Опыт каждого ветерана СВО по-своему ценен для развития Самары. Особенно важно, что они готовы включаться в патриотическое воспитание подрастающего поколения, готовы идти в школы, говорить с ребятами о любви к Отечеству и делиться с ними своими знаниями. Они как никто понимают значение основ безопасности и защиты Родины и начальной военной подготовки в школьной программе, знают, чему прежде всего нужно учить современных детей, чтобы они могли защитить себя и в случае необходимости прийти на помощь другим людям», – отметил глава города Самара Иван Носков.

Предполагается, что итогом проекта станет создание в школе № 175 первого модельного класса, на базе которого своим опытом с преподавателями «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и начальной военной подготовки (НВП) будут делиться ветераны специальной военной операции – члены городской Ассоциации ветеранов СВО.

Так, по словам преподавателя ОБЗР и НВП в школе № 175, кадрового военного, подполковника в отставке Андрея Коротина в этом году в школу поступили макеты автоматов Калашникова и пистолета Макарова, дозиметры, набор имитаторов ранений и поражений, проволочные шины для ног и для рук. 

В ближайшее время Александр Семенов посетит ряд других школ Самары, чтобы составить объективную картину преподавания основ безопасности и защиты Родины и начальной военной подготовки. В дорожной карте проекта он отразит номенклатуру оборудования, которое требует пополнения, и перечень мероприятий для более эффективной подготовки детей по данным дисциплинам.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара Школа

