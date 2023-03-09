Учащиеся Самарского казачьего кадетского корпуса узнали об опасности выхода на весенний лед водоемов

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Температура за окном в дневные часы неуклонно повышается, что приводит к постепенному таянию снежного покрова. Весна медленно, но верно вступает в свои права.

Снег и лед тают не только на городских тротуарах, но и на открытых водоемах. В преддверии весеннего половодья сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области продолжают знакомить школьников с правилами безопасности вблизи водных объектов.

Так, на днях старший инспектор самарского отделения Центра ГИМС Денис Форрат со своей коллегой Алевтиной Скрипачевой посетили Самарский казачий кадетский корпус, где провели для ребят 6-х и 9-х классов уроки безопасности.

Специалисты рассказали школьникам в чем заключается опасность выхода на весенний лед водоемов и продемонстрировали тематический видеофильм.

Ребята узнали, что лед в весенний период становится рыхлым и пористым. С каждым теплым днем он все больше теряет прочность. Образовавшиеся промоины, представляют опасность для любителей прогулок по льду водоемов и рыбаков. Припорошенные снегом, они становятся незаметны, что увеличивает риск провала под лед.

«Весной лед на водоемах становится хрупким. Особенно опасен он у зарослей прошлогодней растительности, у коряг, затопленного кустарника, около прорубей и в местах, где в водоем впадают ручьи и бьют источники. В образовательных учреждениях мы проводим подобные уроки с целью предупредить несчастные случаи с детьми. Объясняем ребятам необходимость строго соблюдать правила безопасности и не выходить на непрочный лед водоемов, чтобы избежать беды», - отметил Денис Форрат, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО