У женщин Самарской области растут зарплатные ожидания

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Исследовательский центр Зарплаты.ру проанализировал резюме, размещенные на сервисе за год, и выявил рост зарплатных ожиданий у самарок со средним образованием.

С июня прошлого года зарплатные ожидания жительниц Самарской области увеличились на 16%, тогда как у мужчин-самарцев — всего на 5%. Наибольший рост в ожиданиях у женщин, имеющих среднее образование (+28%), а также высшее (+16%) и у бакалавров (+38%); наименьший — у обладательниц среднего специального — +6%. Среди мужчин ожидания выросли у выпускников вузов (+15%) и обладателей среднего специального образования (+14%).

Но даже несмотря на процесс повышения запросов среди работающих женщин, в целом по Самарской области разница в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами в этом году составляет порядка 23% в пользу представителей сильного пола.

Данные изменения зарплатных ожиданий соответствуют общему тренду на рынке труда — высокий спрос на “синих воротничков”. Дефицит сотрудников рабочих и массовых специальностей в большинстве отраслей и рост инфляции вынуждают работодателей повышать заработные платы. В свою очередь соискатели наиболее востребованных специальностей оценивают себя выше.

Среди специальностей массового найма наибольший прирост показали мужчины-курьеры (+45%), официанты/бармены среди женщин (+24%), операторы колл-центров среди женщин (+14%).