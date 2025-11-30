У них тоже есть мамы: в минприроды СО рассказали, ка совы заботятся о своих птенцах

В День матери рассказали, как встретили птенцов филина в урочище «Мулин Дол» в Большечерниговском районе Самарской области.



Их мамы заранее позаботились о том, чтобы малыши росли в месте, защищённом от солнца, дождей и ветра. Совы выкармливают птенцов и учат их охотиться. Кстати, другие хищные животные предпочитают не приближаться к гнёздам филинов, поскольку родители отважно защищают своё потомство и бесстрашно атакуют непрошеных гостей.



Филин старается уходить от людей: в местах, где десятилетиями гнездились филины, сейчас всё чаще можно встретить туристов. Поэтому с безопасностью филинам помогают природоохранные биологи. Осенью на степных памятниках природы «Мулин дол», «Костинские лога» и других территориях по госпрограмме региона построили «квартиры» для филинов, чтобы у них появлялись новые птенцы. А всего для редких видов птиц в этом году построили 118 искусственных гнездовий.



Мамы остаются с птенцами, пока те не будут готовы к взрослой самостоятельной жизни. А вот человеку в этот процесс вмешиваться не стоит. То, что птенцы покидают гнездо до того, как встали на крыло, является этапом взросления, а не трагической ситуацией. Их мама всегда неподалёку и заботится о малышах, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: пресс-служба минприроды СО

