«У нашего аэрокосмического кластера большое будущее» - Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики

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12 апреля, в День космонавтики, губернатор Дмитрий Азаров вместе с сотрудниками и ветеранами ракетостроения возложил цветы к мемориальной доске, установленной на территории ракетно-космического центра «Прогресс» (РКЦ «Прогресс») в честь выдающегося конструктора Дмитрия Ильича Козлова.

Приветствуя ветеранов и действующих сотрудников авиационно-космической отрасли, тружеников РКЦ «Прогресс», глава региона отметил, что все они - продолжатели славной космической истории нашей страны.

«В этот день мы в первую очередь отдаем дань уважения первооткрывателям космоса. Горд тем, что судьбы многих их них связаны именно с Куйбышевской областью, с самарской землей. Безусловно, мы склоняем свою голову в благодарности перед выдающимся талантом, инженерным, конструкторским гением и организаторскими способностями Дмитрия Ильича Козлова. Но вместе с ним трудились тысячи людей. Эти люди, которые создали космическую славу нашего региона и нашей великой Родины», - подчеркнул руководитель области.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех тружеников РКЦ «Прогресс», еще десятков предприятий и трудовых коллективов за продолжение славного дела первооткрывателей космоса. «Мы вновь выходим на должные орбиты своей производственной деятельности. И конечно, в этой работе мы отдельное внимание уделяем подготовке кадров. Это наш выдающийся по своей научной школе университет им. С.П. Королева, наши инженерные классы, в которых сегодня уже обучается более 500 ребятишек. Это, конечно же, замечательные проекты по поддержке студентов, которые мы реализуем с крупнейшими госкорпорациями страны. Один из таких проектов - «Крылья Ростеха» - сегодня активно развивается в нашем регионе. Это, конечно, и именные стипендии, в том числе имени Д.И. Козлова», - отметил губернатор.

Глава региона поздравил всех собравшихся с праздником. «Я уверен, что у нашего аэрокосмического кластера большое будущее, достойное славной истории космонавтики на нашей самарской земле», - заключил он.

Эту уверенность разделяют как действующие сотрудники РКЦ «Прогресс», так и ветераны.

Галина Скриптунова, начальник отдела анализа телеметрической информации ракетоносителей космических аппаратов, проработала на предприятии 40 лет. Она рассказала, что, будучи школьницей, в выборе будущей профессии была вдохновлена полетом в космос Юрия Гагарина. «О полете тогда громко объявили в школе, все побежали на улицу, прыгали, радовались, было ощущение чего-то невероятного», - вспоминает она. Галина Ивановна принимала участие в пусках ракет-носителей практически на всех космодромах, от работы всегда получала положительные эмоции. Она до сих пор общается с представителями своей отрасли и уверена, что сотрудники предприятия справятся с любыми задачами, которые перед ними стоят.

По словам генерального директора РКЦ «Прогресс» Дмитрия Баранова, перед предприятием сегодня стоит много задач в обеспечении космической независимости РФ. «Мы обеспечиваем пуск ракетоносителей типа «Союз 2», это основная рабочая лошадка как советской, так и российской космонавтики. У нас на подходе новый ракетоноситель «Союз 5». У нас сейчас технический проект на машину нового поколения на сжиженном природном газе «Амур-СПГ», - отметил он. Предприятие также обеспечивает выполнение государственных контрактов, в перспективе - получение нескольких дополнительных государственных заказов.

Как рассказал Алексей Смородин, главный конструктор изделия «Союз-2-1в», над реализацией задачи по проектированию нового ракетоносителя трудится команда опытных специалистов, необходимых результатов позволяет достигать переоснащенная современная производственная база.

По мнению президента Самарского университета, председателя Общественной палаты Самарской области Виктора Сойфера, День космонавтики – один из самых любимых праздников не только людей, которые причастны к освоению космоса, но и всей страны. «Многие поколения помнят 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на плечах выдающихся конструкторов и ученых ворвался в космическое пространство и буквально покорил в то время весь мир. Это замечательный праздник», - сказал он.

Виктор Сойфер отметил востребованность авиационно-космической отрасли в настоящее время. «За последнее время есть значительное продвижение. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров предпринимает огромные – и плодотворные - усилия для того, чтобы все, что делается в нашем ракетно-космическом комплексе, в авиации, развивалось», - подчеркнул он. О развитии отрасли свидетельствует и постоянный набор на предприятия молодых сотрудников.

«Очень нужны люди самых разных профессий, это инженеры, конструкторы, рабочие. И ребята сюда идут, потому что это замечательное занятие – создавать ракеты, космические аппараты, авиационную технику и штурмовать небо и космос», - сказал он.

Обновление кадров как постоянную и целенаправленную работу, их подготовку, которая ведется с университета, подчеркивает и заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс», член-корреспондент Российской академии наук Геннадий Аншаков, специалист в области систем управления космическими комплексами зондирования Земли, теории и методов построения адаптивных автоматических систем управления космическим кораблем. «Сегодня здесь можно увидеть представителей многих поколений. А раз предприятие живет и имеет много планов двигаться вперед, находит спрос наша техника, значит, это поколение не подводит, а развивает и идет вперед», - говорит он о молодых сотрудниках.

Успешно решать поставленные перед отраслью стратегические задачи помогают традиции, заложенные выдающимися учеными, особое место среди которых занимает легендарный конструктор Дмитрий Ильич Козлов. Под его руководством были разработаны первые две ступени ракеты-носителя космического корабля «Восток», на котором совершен первый в мире космический полет. Он создал сильнейшую научную школу, фундаментальные исследования которой послужили основой для создания новых научных направлений в области геодезии и картографии, биологии и медицины, материаловедения, физики высоких энергий и других, обеспечил практическое решение задач по созданию «оборонного щита» страны – первых ракет дальнего действия.

Как рассказал первый заместитель генерального директора – генеральный конструктор – начальник ЦСКБ АО «РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов, в прошлом году предприятие обеспечило 19 пусков ракетоносителей. Всего пусков ракет класса «Союз» - почти 2000. Разработано и изготовлено 994 космических аппарата. «У нас крепкое, одно из лучших в стране ракетно-космических бюро, одно из лучших производств. На самарской земле дело будет жить вечно, предприятие будет жить долго и успешно», - уверен он.

Фото: Светлана Осьмачкина