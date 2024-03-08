Тюльпаны и выспаться: что хотят женщины из Самары на 8 марта

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Аналитики Авито провели опрос среди 10 000 мужчин, что они собираются дарить на 8 марта, и среди женщин — что они хотели бы получить в этот праздник. Оказалось, что мужчины более активны в своем намерении подарить цветы, чем женщины в желании их получить. Мужчины планируют вручить букеты из разных цветов и косметику, в то время как женщины мечтают о монобукете из тюльпанов и ювелирных украшениях.

Международный женский день — самый весенний праздник, который у многих ассоциируется с первыми солнечными днями и большим количеством свежих цветов. Поэтому неудивительно, что 61% мужчин планируют дарить на 8 марта цветы. В основном они будут выбирать букет из разных сортов цветов (30%), монобукеты из тюльпанов (18%) и роз (15%). А 23% хотят подарить живой цветок в горшке, чтобы он мог дольше приносить радость.

Косметику и парфюмерию подарят 25% опрошенных из Самары, ювелирные украшения — 17%. 10% выбрали в качестве подарка сертификат, а 16% в дополнение к своему презенту планируют вручить сладости. 2% опрошенных также собираются окружить своих близких женщин заботой — приготовить завтрак в постель, устроить день без домашних дел. Также 15% мужчин планируют дарить гаджеты.

Большинство (51%) опрошенных мужчин собирается делать подарки на 8 марта только близким женщинам — маме, девушке или жене, дочери. 4% планируют также подарить презенты знакомым и коллегам. 10% собираются потратить на подарки до 1 000 рублей, 25% — от 1 000 до 2 000 рублей. У 17% опрошенных на подарки уйдет от 2 до 5 000 рублей, от 5 000 до 10 000 — 29%. Более этих сумм готовы потратить 19% жителей Самары.

Среди опрошенных женщин 42% хотели бы получить цветы — выходит, что мужчины больше стремятся подарить цветы, чем женщины — их получить. В топе желаний — монобукет из тюльпанов (33%).

Косметике и парфюмерии обрадуются 23%, а ювелирным изделиям — 48%. Подарочный сертификат с радостью примут 26% опрошенных женщин, а сладости — 17%. 12% хотели бы получить в подарок гаджет. Среди них 25% больше всего обрадовались бы iPhone, 22% — ноутбуку, а 16% — смартфону другого бренда. При этом того, что их близкий мужчина устроит им день без забот, ждут 15% женщин. В открытых ответах самым популярным вариантом оказались деньги. Также часто встречались товары для дома, сада, здоровья и запрос «выспаться».

Также женщины рассказали, что в прошлом году они в основном получали в подарок цветы (39%), сладости (31%), косметику и парфюмерию (17%), подарочные сертификаты (15%) и ювелирные украшения (2%), а 5% не получили ничего.

Примечательно и то, что респонденты по-разному ответили на на вопрос о том, что для них 8 марта. 52% мужчин сказали, что это «День всех женщин», а среди женщин самым популярным (46%) оказался ответ «День весны и красоты».