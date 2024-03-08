Я нашел ошибку
Главные новости:
"Крылья" впервые в текущем чемпионате проиграли на "Солидарность Самара Арене" (6 побед, 3 ничьи).
"Крылья Советов" - ЦСКА - 0:2
Торт, который делали три дня, в длину составляет 4 м, в ширину — 2 м 40 см, а в высоту — 13 см.
Самый большой в мире ягодный торт весом 623,7 кг приготовили в Сочи
В Самаре ночью -9, -11°С, днем -1, -3°С.
9 марта в Самарской области небольшой снег, до -6°С
С 11 марта скоростные "Ласточки" вернут на маршрут Самара - Тольятти
С 11 марта скоростные "Ласточки" вернут на маршрут Самара - Тольятти
В Самаре прошла акция «Цветы для автоледи»
В Самаре прошла акция «Цветы для автоледи»
Тюльпаны и выспаться: что хотят женщины из Самары на 8 марта
Тюльпаны и выспаться: что хотят женщины из Самары на 8 марта
Во Франции назвали условия ввода войск на Украину
Во Франции назвали условия ввода войск на Украину
В Самаре пешехода сбили на Волгина
В Самаре пешехода сбили на Волгина
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.75
0.41
EUR 98.88
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы поздравили жительниц губернии с наступающим Международным женским днем
В театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого
В самарском музее «Заварка» начинается цикл лекций «О чем расскажет дом?»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тюльпаны и выспаться: что хотят женщины из Самары на 8 марта

8 марта 2024 12:51
214
Тюльпаны и выспаться: что хотят женщины из Самары на 8 марта

Аналитики Авито провели опрос среди 10 000 мужчин, что они собираются дарить на 8 марта, и среди женщин — что они хотели бы получить в этот праздник. Оказалось, что мужчины более активны в своем намерении подарить цветы, чем женщины в желании их получить. Мужчины планируют вручить букеты из разных цветов и косметику, в то время как женщины мечтают о монобукете из тюльпанов и ювелирных украшениях.

Международный женский день — самый весенний праздник, который у многих ассоциируется с первыми солнечными днями и большим количеством свежих цветов. Поэтому неудивительно, что 61% мужчин планируют дарить на 8 марта цветы. В основном они будут выбирать букет из разных сортов цветов (30%), монобукеты из тюльпанов (18%) и роз (15%). А 23% хотят подарить живой цветок в горшке, чтобы он мог дольше приносить радость.

Косметику и парфюмерию подарят 25% опрошенных из Самары, ювелирные украшения — 17%. 10% выбрали в качестве подарка сертификат, а 16% в дополнение к своему презенту планируют вручить сладости. 2% опрошенных также собираются окружить своих близких женщин заботой — приготовить завтрак в постель, устроить день без домашних дел. Также 15% мужчин планируют дарить гаджеты.

Большинство (51%) опрошенных мужчин собирается делать подарки на 8 марта только близким женщинам — маме, девушке или жене, дочери. 4% планируют также подарить презенты знакомым и коллегам. 10% собираются потратить на подарки до 1 000 рублей, 25% — от 1 000 до 2 000 рублей. У 17% опрошенных на подарки уйдет от 2 до 5 000 рублей, от 5 000 до 10 000 — 29%. Более этих сумм готовы потратить 19% жителей Самары.

Среди опрошенных женщин 42% хотели бы получить цветы — выходит, что мужчины больше стремятся подарить цветы, чем женщины — их получить. В топе желаний — монобукет из тюльпанов (33%).

Косметике и парфюмерии обрадуются 23%, а ювелирным изделиям — 48%. Подарочный сертификат с радостью примут 26% опрошенных женщин, а сладости — 17%. 12% хотели бы получить в подарок гаджет. Среди них 25% больше всего обрадовались бы iPhone, 22% — ноутбуку, а 16% — смартфону другого бренда. При этом того, что их близкий мужчина устроит им день без забот, ждут 15% женщин. В открытых ответах самым популярным вариантом оказались деньги. Также часто встречались товары для дома, сада, здоровья и запрос «выспаться».

Также женщины рассказали, что в прошлом году они в основном получали в подарок цветы (39%), сладости (31%), косметику и парфюмерию (17%), подарочные сертификаты (15%) и ювелирные украшения (2%), а 5% не получили ничего.

Примечательно и то, что респонденты по-разному ответили на на вопрос о том, что для них 8 марта. 52% мужчин сказали, что это «День всех женщин», а среди женщин самым популярным (46%) оказался ответ «День весны и красоты».

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанки все чаще развивают свое дело и оказывают услуги в сферах бизнеса, которые традиционно считались «мужскими»
08 марта 2024, 12:08
Самарчанки все чаще развивают свое дело и оказывают услуги в сферах бизнеса, которые традиционно считались «мужскими»
Наибольшая доля женщин-предпринимателей сохраняется в сфере красоты и здоровья, бытовых услуг и обучения. Общество
387
Жительницы Самары в подарок самой себе чаще всего покупают кольца
08 марта 2024, 11:26
Жительницы Самары в подарок самой себе чаще всего покупают кольца
39% ювелирных украшений, приобретенных жительниц Самары в этот период, были без вставок. Общество
234
Ведро соленых грибов и 5 кг варенья: самарчанки рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта
08 марта 2024, 10:41
Ведро соленых грибов и 5 кг варенья: самарчанки рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта
На втором месте рейтинга необычных подарков на 8 Марта — домашние питомцы, чаще всего это собаки, кошки или попугаи. Общество
242
В центре внимания
Стороны договорились о взаимодействии в проведении научно-исследовательских работ, разработке и реализации образовательных, научно-практических проектов и программ социально-экономического развития региона, охраны окружающей среды.
7 марта 2024  15:06
Губернатор и ректор МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве региона с вузом
721
В Самарской области ожидают мощное половодье
7 марта 2024  14:02
В Самарской области ожидают мощное половодье
639
Ресурсный центр добровольчества Самарской области будет отбирать кандидатов в волонтёры Всемирных Игр Дружбы
7 марта 2024  13:23
Ресурсный центр добровольчества Самарской области будет отбирать кандидатов в волонтёры Всемирных Игр Дружбы
1277
в Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
6 марта 2024  13:47
В Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
655
В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта
6 марта 2024  13:04
В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта
653
Весь список