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Тринадцатимиллионным посетителем выставки "Россия" стала москвичка (Уточнение)

16 мая 2024 17:18
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Женщина приехала на выставку вместе со своей дочерью и внуками.

Тринадцатимиллионному посетителю международной выставки "Россия" на ВДНХ - москвичке Татьяне Ясюкович - вручили тур по Кировской области, сообщила в Telegram-канале пресс-служба правительства региона, передает РИА Новости.

Женщина приехала на выставку вместе со своей дочерью и внуками – 16-летним Владом и 3-летней Александрой.

"Семье вручили двухдневный тур по Кировской области, в том числе по городу Кирову, который в этом году отмечает свое 650-летие и готовит большую праздничную программу. Самому младшему представителю семьи – 3-летней Александре – подарили куклу от известной по всей стране кировской фабрики игрушек "Весна", - говорится в сообщении.

Семью поздравила генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова и пригласила снова посетить выставку: " Татьяна Витальевна приехала к нам уже в третий раз. Для нас это самый большой комплимент! Скоро у нас откроется фестиваль "Будущее в цветах". Начиная с 21 мая Выставка превратится в настоящий цветочный сад. Очень ждем вас в четвертый раз."

Уточнение. Татьяна Ясюкович приехала в Москву в гости к родственникам, пишет vz.ru

«Я живу в Сургуте, нахожусь на заслуженном отдыхе и очень часто приезжаю в Москву, поскольку здесь живет семья одной из моих дочерей, двое прекрасных внуков. И когда я приезжаю, стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на выставке уже в третий раз», – рассказала она.

Теги: Москва Россия

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