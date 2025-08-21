«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области

130

Накануне Дня Российского флага активисты «Молодой Гвардии», депутаты и волонтёры «Единой России», представители патриотических и молодёжных объединений развернули гигантские ленты в цветах российского триколора.

700 метров российского триколора объединили более 400 участников внедорожного фестиваля "На пределе", который прошёл в Кошкинском районе.

Почётные гости, участники и гости фестиваля, жители Кошкинского района развернули 700 метров ленты в преддверии Дня Российского флага и поздравили всех жителей с праздником.

С приветственным словом на торжественном открытии к гостям и участникам фестиваля обратились: секретарь местного отделения Партии «Единая Россия», глава Кошкинского района Антон Широков, председатель регионального отделения ДОСААФ России Самарской области Сергей Мирошниченко и руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Антон Родионов.

Участники фестиваля, в том числе и активисты «Молодой Гвардии» смогли проехаться на боевой машине, квадроциклах и посмотреть на захватывающие гонки по бездорожью.

«Впервые мы участвуем в этом ярком, захватывающем фестивале, но приняли решение что участвовать будем ежегодно. Благодарим Антона Широкова, Сергея Мирошниченко за поддержку нашей инициативы по развороту ленты в преддверии Дня государственного флага нашей страны. Когда начали разворачивать ленту, около нее скопилось очень много людей, желающих принять участие. Это подчёркивает что жители нашей страны очень ответственно подходят к символам нашей Родины, к традициям и культуре нашей страны», - поделился руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Антон Родионов

В селе Приволжье по инициативе "Молодой Гвардии" тоже прошел патриотический флэшмоб ко Дню государственного флага Российской Федерации. На одной из центральных улицах села собрались свыше 250 человек, чтобы прикоснуться к главному символу России.

Вместе с жителями развернули ленту триколор и поздравили жителей с праздником. секретарь местного отделения партии "Единая Россия", глава района Евгений Богомолов и руководитель аппарата Самарского реготделения "Молодой Гвардии Единой России" Арсений Ганин.

«Россия - это наш общий дом, о котором мы должны заботится, который должны защищать и любить. Сейчас под нашим триколором военнослужащие защищают жителей Донбасса и Новороссии от нападков со стороны Украинских нацистов. Мы чтим нашим флаг, флаг нашей великой страны!», - поделился Арсений.

Напомним, что в регионе в эти дни волонтеры раздадут жителям более 15 тысяч ленточек в цветах россйского триколора как напоминание о празднике, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"