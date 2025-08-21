Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области

21 августа 2025 13:59
130
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.

Накануне Дня Российского флага активисты «Молодой Гвардии», депутаты и волонтёры «Единой России», представители патриотических и молодёжных объединений развернули гигантские ленты в цветах российского триколора.

700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.

Почётные гости, участники и гости фестиваля, жители Кошкинского района развернули 700 метров ленты в преддверии Дня Российского флага и поздравили всех жителей с праздником.

С приветственным словом на торжественном открытии к гостям и участникам фестиваля обратились: секретарь местного отделения Партии «Единая Россия», глава Кошкинского района  Антон Широков, председатель регионального отделения ДОСААФ России Самарской области Сергей Мирошниченко и руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Антон Родионов.

Участники фестиваля, в том числе и активисты «Молодой Гвардии» смогли проехаться на боевой машине, квадроциклах и посмотреть на захватывающие гонки по бездорожью.

«Впервые мы участвуем в этом ярком, захватывающем фестивале, но приняли решение что участвовать будем ежегодно. Благодарим Антона Широкова, Сергея Мирошниченко за поддержку нашей инициативы по развороту ленты в преддверии Дня государственного флага нашей страны. Когда начали разворачивать ленту, около нее скопилось очень много людей, желающих принять участие. Это подчёркивает что жители нашей страны очень ответственно подходят к символам нашей Родины, к традициям и культуре нашей страны», - поделился руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Антон Родионов

В селе Приволжье по инициативе "Молодой Гвардии" тоже прошел патриотический флэшмоб ко Дню государственного флага Российской Федерации. На одной из центральных улицах села собрались свыше 250 человек, чтобы прикоснуться к главному символу России.

Вместе с жителями развернули ленту триколор и поздравили жителей  с праздником. секретарь местного отделения партии "Единая Россия", глава района Евгений Богомолов и руководитель аппарата Самарского реготделения "Молодой Гвардии Единой России" Арсений Ганин.

«Россия - это наш общий дом, о котором мы должны заботится, который должны защищать и любить. Сейчас под нашим триколором военнослужащие защищают жителей Донбасса и Новороссии от нападков со стороны Украинских нацистов. Мы чтим нашим флаг, флаг нашей великой страны!», - поделился Арсений.

Напомним, что в регионе в эти дни волонтеры раздадут жителям более 15 тысяч ленточек в цветах россйского триколора как напоминание о празднике, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

