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Тридцать первое декабря следующего года будет выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней по проектировкам Минтруда России, сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

"Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день. На следующий год, по нашим проектировкам, 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть", — сказал он.

Правительство утвердило выходные дни этого года в августе прошлого. Так, поскольку праздники 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря. Исходя из этого, предновогодний день этого года тоже будет выходным.

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