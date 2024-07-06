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Тридцать первое декабря следующего года будет выходным днем

6 июля 2024 20:21
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За счет переноса выходных праздничных дней по проектировкам Минтруда России.

Тридцать первое декабря следующего года будет выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней по проектировкам Минтруда России, сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

"Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день. На следующий год, по нашим проектировкам, 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть", — сказал он.

Правительство утвердило выходные дни этого года в августе прошлого. Так, поскольку праздники 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря. Исходя из этого, предновогодний день этого года тоже будет выходным.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Россия

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