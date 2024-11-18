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Третьяковка в Самаре получила главную награду премии «Музейный олимп» — звание Музея России 2024 года 

18 ноября 2024 18:14
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Также Фабрика-кухня стала лауреатом платинового диплома международной премии «Золотой Трезини-2024» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации», а Музей Фабрики-кухни взял золотой диплом премии в номинации «Лучший архитектурный музейный проект».

Также Фабрика-кухня стала лауреатом платинового диплома международной премии «Золотой Трезини-2024» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации», а Музей Фабрики-кухни взял золотой диплом премии в номинации «Лучший архитектурный музейный проект».

О победе в «Музейном Олимпе» рассказал директор Третьяковки в Самаре Михаил Савченко:
«Мы прошли большой путь, чтобы получить эту почетную профессиональную премию и признание музейного сообщества. После подачи заявки к нам приезжал эксперт премии, затем мы ездили на защиту проекта перед жюри — рассказывали о том, как создавали музей, какие проекты были реализованы на этапе, когда здание было на реконструкции, как мы формировали команду, в чем заключалась концепция и идея нашего филиала, и, конечно, о тех проектах, которые сейчас идут и планируются в дальнейшем. По итогам этой защиты мы получили очень большой отклик и победили в зрительском голосовании.

В пятницу стало известно, что наш музей победил по итогам голосования жюри в категории «Музей года». Это важное признание именно работы команды, потому что музейщики лучше всех понимают, что любой музей — это прежде всего люди. Третьяковка в Самаре – это не только здание, но это еще и дом для команды профессионалов, одной из лучших в стране, которая, я уверен, будет всех радовать еще большим количеством различных проектов, выставок, идей».

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Акценты Самара

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