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Треть самарцев заходит в интернет сразу после пробуждения

28 января 2022 11:40
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Треть самарцев заходит в интернет сразу после пробуждения

Более половины россиян (52%) утверждают, что могут представить свою жизнь без интернета, выяснили дочерняя компания Сбера СберСтрахование и медиахолдинг Rambler&Co, опросив на своих ресурсах более 14 тыс. человек по всей стране. При этом более четверти респондентов (27%) утверждают, что могут прожить без интернета целый день, но потом начинают скучать без него. 12% испытывают беспокойство уже после нескольких часов вне Сети, а 4% чувствуют сильную тревогу менее чем через час.

Около половины респондентов погружается в цифровую паутину гораздо глубже. 19% проводят в интернете 4‒6 часов в день, ещё 14% — более шести часов, а каждый десятый признаётся, что сидит в Сети целыми днями. Вместе с тем каждый девятый (11%) проводит в ней менее часа в день, каждый пятый — 1‒2 часа, а 26% — не более 2‒3 часов в сутки. 

Погружение в виртуальный мир жители России начинают с самого утра. Треть респондентов (35%) открывают приложения, как только проснутся, ещё четверть (23%) читает или смотрит новости за завтраком, 17% выходят в Сеть по дороге на работу. И только четверти опрошенных удаётся прожить без интернета весь день и погрузиться в него только вечером.

Чаще всего россияне читают в Сети новости (40%) и ищут различную информацию (25%). 15% опрошенных используют интернет для работы, 10% общаются в социальных сетях или мессенджерах, 4% смотрят фильмы, по 3% заказывают товары и услуги или знакомятся в специальных приложениях.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Наш опрос показал, что около половины россиян в той или иной степени испытывают зависимость от интернета. Для выхода в Сеть россияне чаще всего используют смартфоны (38%), персональные компьютеры (35%) и ноутбуки (22%). 5% также пользуются планшетами. Конечно, жизнь современного человека без интернета представить себе трудно. Но не стоит забывать и о киберугрозах, которые сейчас довольно распространены. Страховой полис по программе «Сбереги финансы» поможет обеспечить фанатам Сети дополнительную защиту от похищения личных данных и заражения гаджетов вирусами, которые могут повлечь списание средств с карт и счетов».

Теги: Опрос

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