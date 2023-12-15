Треть самарцев положительно относится к новогодним корпоративам

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Новогодний корпоратив будет у 67% жителей Самары. Почти половина из них (33%) положительно относится к предстоящему коллективному празднеству и готовится к нему. Об этом говорят результаты исследования в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Другая половина – 34% – не слишком хочет идти на корпоратив, но тем не менее сделает это, так как явка на праздник «добровольно-принудительная».

78% респондентов отмечают, что хотели бы иметь возможность самим решать, участвовать в совместном праздновании или нет. Около трети респондентов (32,9%) рассказали, что предпочли бы премию по итогам года вместо новогоднего корпоратива.

У 26,5% опрошенных мероприятие пройдет в офисе. Этот фактор вызывает недовольство большей части сотрудников, так как они предпочли бы отметить Новый год вне привычных стен. Внешние площадки арендуют 35,5% работодателей: в основном это кафе и рестораны.

Около 5% руководителей планируют провести корпоратив в форме тимбилдинга. Однако такой вариант не устраивает абсолютное большинство сотрудников. Против него и обучающих форматов высказались 80% участников исследования. А вот караоке, квесты, боулинг, сауну и другие виды активностей в неформальной обстановке предпочитают 92% респондентов.

65% самарцев рассказали, что на корпоративах присутствует алкоголь. Но его не употребляют 42,6% участников исследования. При этом не все из них убежденные трезвенники: 25% не хотят пить при руководстве, боясь за возможные последствия. 16,4% хоть раз в жизни жалели, что не смогли вовремя остановиться. А 6,7% пришлось уволиться с предыдущего места работы из-за последствий чрезмерного употребления алкоголя на коллективном празднике.

«Безусловно, традиция коллективных праздников – важная и нужная. Она помогает сплотить коллектив, расслабиться в конце года, поздравить друг друга и пообщаться в неформальной обстановке. Главное в этом – добровольность, так как любое административное давление для участия в таких мероприятиях сразу превращает их в бездушную формальность. Как показывает опыт наших исследований, сотрудники ценят возможность общения во внерабочей среде «без галстуков» и сами отмечают, что такие праздники могут дать стимул для дальнейшей работы, что в целом положительно сказывается на финансовых показателях компаний», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

Участие в опросе принял 1301 человек.