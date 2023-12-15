Треть самарцев положительно относится к новогодним корпоративам

Я нашел ошибку
Главные новости:
Главной целью конференции стала демонстрация существующих возможностей аддитивных технологий, внедренных в реальное производство.
В технопарке «Жигулёвская долина» прошла конференция по 3D-печати
Во время посещения СИЗО Эдуард Иванович встретился с подозреваемыми в совершении экономических преступлений. Также он провел прием по личным вопросам.
Эдуард Харченко совершил рабочую поездку в СИЗО-1 УФСИН региона
Как отмечается в релизе ЦБ, по итогам года инфляция ожидается в районе 7,5%.
ЦБ повысил ключевую ставку до 16 процентов годовых
Основная цель - выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов.
С 11 декабря в Самарской области проходит операция «Должник»
Победителем турнира стала сборная Республики Беларусь. На втором месте команда из Воронежской области.
Сборная Самарской области - бронзовый призер Кубка России по спорту глухих
В рамках партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» состоялась профориентационная экскурсия в специализированную пожарно-спасательную часть.
«Как стать героем?»: самарские школьники познакомились с работой МЧС России
Губернатор Дмитрий Азаров открыл в Самаре 17-й Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
Губернатор Дмитрий Азаров открыл в Самаре 17-й Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
В Госдуме предложили помочь россиянам с долгами по кредитам
В Госдуме предложили помочь россиянам с долгами по кредитам
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.67
-0.22
EUR 97.74
0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Как стать героем?»: самарские школьники познакомились с работой МЧС России
Самарский зоопарк проведет новогодний праздник
Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Треть самарцев положительно относится к новогодним корпоративам

15 декабря 2023 13:38
153
Треть самарцев положительно относится к новогодним корпоративам

Новогодний корпоратив будет у 67% жителей Самары. Почти половина из них (33%) положительно относится к предстоящему коллективному празднеству и готовится к нему. Об этом говорят результаты исследования в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Другая половина – 34% – не слишком хочет идти на корпоратив, но тем не менее сделает это, так как явка на праздник «добровольно-принудительная».

78% респондентов отмечают, что хотели бы иметь возможность самим решать, участвовать в совместном праздновании или нет. Около трети респондентов (32,9%) рассказали, что предпочли бы премию по итогам года вместо новогоднего корпоратива.

У 26,5% опрошенных мероприятие пройдет в офисе. Этот фактор вызывает недовольство большей части сотрудников, так как они предпочли бы отметить Новый год вне привычных стен. Внешние площадки арендуют 35,5% работодателей: в основном это кафе и рестораны.

Около 5% руководителей планируют провести корпоратив в форме тимбилдинга. Однако такой вариант не устраивает абсолютное большинство сотрудников. Против него и обучающих форматов высказались 80% участников исследования. А вот караоке, квесты, боулинг, сауну и другие виды активностей в неформальной обстановке предпочитают 92% респондентов.

65% самарцев рассказали, что на корпоративах присутствует алкоголь. Но его не употребляют 42,6% участников исследования. При этом не все из них убежденные трезвенники: 25% не хотят пить при руководстве, боясь за возможные последствия. 16,4% хоть раз в жизни жалели, что не смогли вовремя остановиться. А 6,7% пришлось уволиться с предыдущего места работы из-за последствий чрезмерного употребления алкоголя на коллективном празднике.

«Безусловно, традиция коллективных праздников – важная и нужная. Она помогает сплотить коллектив, расслабиться в конце года, поздравить друг друга и пообщаться в неформальной обстановке. Главное в этом – добровольность, так как любое административное давление для участия в таких мероприятиях сразу превращает их в бездушную формальность. Как показывает опыт наших исследований, сотрудники ценят возможность общения во внерабочей среде «без галстуков» и сами отмечают, что такие праздники могут дать стимул для дальнейшей работы, что в целом положительно сказывается на финансовых показателях компаний», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

Участие в опросе принял 1301 человек.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
8 из 10 самарцев определились, где будут проводить новогодние каникулы
15 декабря 2023, 10:13
8 из 10 самарцев определились, где будут проводить новогодние каникулы
20% горожан будут работать в праздники. Общество
200
Только 35% работодателей в Самаре практикуют удаленку
14 декабря 2023, 10:07
Только 35% работодателей в Самаре практикуют удаленку
Только в 8% компаний есть сотрудники, работающие удаленно из-за рубежа. Общество
349
Больше половины работодателей в России планируют в 2024 году повысить оклады сотрудникам
14 декабря 2023, 09:09
Больше половины работодателей в России планируют в 2024 году повысить оклады сотрудникам
Опрос проводился среди 529 российских компаний. Общество
282
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров открыл в Самаре 17-й Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
15 декабря 2023  14:05
Губернатор Дмитрий Азаров открыл в Самаре 17-й Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
136
Заяви о себе: ВФМ–2024 станет крупнейшей площадкой для творческой молодёжи
15 декабря 2023  13:48
Заяви о себе: ВФМ–2024 станет крупнейшей площадкой для творческой молодёжи
117
Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток
14 декабря 2023  13:31
Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток
532
ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»
14 декабря 2023  09:19
Ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»
378
СНТ Красноглинского района Самары подключают к электричеству.
13 декабря 2023  14:35
Дмитрий Азаров поручил до конца года обеспечить резервные подключения электроэнергии к СНТ в Самаре
574
Весь список