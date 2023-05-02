Треть самарцев отказывались от работы из-за тестового задания

Как отмечают 30% жителей Самары, они были вынуждены отказаться от предложения работы из-за требования работодателя выполнить тестовое задание. Исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, как жители региона относятся к выполнению тестовых заданий при поиске работы.
Опрос проводился среди 1750 респондентов в возрасте 25-55 лет во всех округах РФ, в том числе и в Самарской области. По результатам исследования, 61% ответивших считают, что выполнять тестовые задания перед трудоустройством необходимо и относятся к ним положительно, 30% оценивают проверку навыков нейтрально, а 9% раздражают задания работодателей.
На вопрос «Почему вас раздражают тестовые задания» негативно настроенные к проверкам умений респонденты ответили (множественный выбор вариантов ответа):
- выполнение тестового задания не гарантирует никаких перспектив и дальнейшего приема на работу — 59%;
- это формальность при отборе кандидатов, которая совсем не отображает компетенции и опыт человека — 56%;
- некоторые недобросовестные работодатели после выполнения тестового задания исчезают и не дают обратную связь — 50%;
- собеседование позволит лучше узнать, подходит ли кандидат работодателю или нет — 48%;
- большая трата времени и интеллектуальных ресурсов кандидатов — 36%;
- нет понятных и адекватных критериев оценки тестовых заданий — 34%;
- нет ясности в практической пользе тестового задания — 32%.
Треть респондентов отказывались от предложения работодателей по следующим причинам (множественный выбор вариантов ответа):
- непонятность задания (отсутствие подробностей, логики, структуры или др.) — 49%;
- отсутствие объяснения работодателя о цели проведения тестового задания — 36%;
- объем задания слишком большой: требует длительной работы, либо является продуктом работы в компании, например, написание отчета, создание стратегии выхода на рынок, создание лендинга и другое) — 31%;
- несоответствие тестового задания сути дальнейшей работы в компании — 25%;
- о компании нет открытой информации: официального сайта, страницы в социальных сетях, отзывов сотрудников, клиентов — 14%.