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Треть самарцев отказывались от работы из-за тестового задания

2 мая 2023 11:34
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Треть самарцев отказывались от работы из-за тестового задания

Как отмечают 30% жителей Самары, они были вынуждены отказаться от предложения работы из-за требования работодателя выполнить тестовое задание. Исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, как жители региона относятся к выполнению тестовых заданий при поиске работы.

Опрос проводился среди 1750 респондентов в возрасте 25-55 лет во всех округах РФ, в том числе и в Самарской области. По результатам исследования, 61% ответивших считают, что выполнять тестовые задания перед трудоустройством необходимо и относятся к ним положительно, 30% оценивают проверку навыков нейтрально, а 9% раздражают задания работодателей.

На вопрос «Почему вас раздражают тестовые задания» негативно настроенные к проверкам умений респонденты ответили (множественный выбор вариантов ответа):
 

  • выполнение тестового задания не гарантирует никаких перспектив и дальнейшего приема на работу — 59%;
  • это формальность при отборе кандидатов, которая совсем не отображает компетенции и опыт человека — 56%;
  • некоторые недобросовестные работодатели после выполнения тестового задания исчезают и не дают обратную связь — 50%;
  • собеседование позволит лучше узнать, подходит ли кандидат работодателю или нет — 48%;
  • большая трата времени и интеллектуальных ресурсов кандидатов — 36%;
  • нет понятных и адекватных критериев оценки тестовых заданий — 34%;
  • нет ясности в практической пользе тестового задания — 32%.

Треть респондентов отказывались от предложения работодателей по следующим причинам (множественный выбор вариантов ответа):
 

  • непонятность задания (отсутствие подробностей, логики, структуры или др.) — 49%;
  • отсутствие объяснения работодателя о цели проведения тестового задания — 36%;
  • объем задания слишком большой: требует длительной работы, либо является продуктом работы в компании, например, написание отчета, создание стратегии выхода на рынок, создание лендинга и другое) — 31%;
  • несоответствие тестового задания сути дальнейшей работы в компании — 25%;
  • о компании нет открытой информации: официального сайта, страницы в социальных сетях, отзывов сотрудников, клиентов — 14%.
Теги: Опрос

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