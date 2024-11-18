треть россиян при покупке нового автомобиля испытывает мурашки

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Приобретение машины — это особое, значимое событие в жизни любого человека, которое пробуждает целую палитру ярких эмоциональных ощущений. Эксперты Авто.ру провели опрос, чтобы выяснить, какие эмоции возникают при первом запуске двигателя и как владельцы оценивают своё приобретение спустя годы.

Процесс выбора своего будущего автомобиля вызывает у половины респондентов приятное предвкушение и трепет. Ещё одной характерной эмоцией участники опроса называли прилив уверенности и энтузиазма. Небольшая доля опрошенных, меньше 24%, признались, что для них машина — это транспортное средство, к выбору которого они относятся спокойно.

Самым волнительным моментом после покупки автомобиля становится запуск двигателя перед самой первой поездкой. Треть респондентов признались, что ощущали мурашки по телу, вызванные всплеском дофамина, гормона радости. Кроме восторга и гордости, больше половины участников опроса отмечают уверенность в своём решении, которое наполняет их.

Среди тех, кто купил автомобиль более 10 лет назад, 89% до сих пор довольны своим выбором и говорят, что поступили бы так же, будь у них возможность вернуться в прошлое. А главным аргументом к покупке собственной машины остаётся расширение семьи — так ответили 55% респондентов. При этом 20% признались, что купили свой автомобиль, поскольку мечтали о нём.

*Опрос проведён в ноябре 2024 года, среди 1250 человек старше 18 лет и владеющих личным автомобилем.