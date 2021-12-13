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Треть россиян не слышали о том, что 31 декабря в этом году объявлено выходным. Об этом говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" для РИА Новости.

При этом 15% участников опроса признались, что им все же придется выйти на работу в последний день года. В подавляющем большинстве (80%) это те, кто трудится в сфере ритейла. Еще 11% отработают 31 декабря неполный рабочий день, две трети из них -это работники транспорта и логистики.

В прошлые годы жители России работали в последний день декабря чаще. Полный рабочий день отрабатывали 29% опрошенных, сокращенный – 27%. // В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.