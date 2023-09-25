Треть россиян не намерены покупать машину

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Почти 58% россиян имеют опыт приобретения автомобиля, 31% никогда не покупали машину и не намерены, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Каждый десятый россиянин планирует покупку в ближайшие пару лет", – отмечает ВЦИОМ.

Среди тех, кто покупал автомобиль, почти 74% покупают другой автомобиль. Порядка 29% совершают покупку машины один раз в шесть-десять лет, 28% – один раз в десять лет и реже, 14% – раз в четыре-пять лет, 3% – раз в два-три года.

При выборе автомобиля 65% россиян ориентируются на цену, 48% – на технические показатели, 32% предпочитают экономичный автомобиль, а 25% совершают покупку, опираясь на бренд и автопроизводителя.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел с 5 по 7 сентября среди 1706 россиян старше 18 лет, пишет Смотрим.