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Треть россиян готовы к переезду ради карьеры

7 февраля 2024 10:19
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треть россиян готовы к переезду ради карьеры

Авито Работа опросила более 5 000 россиян*, которые искали работу за последний год, и узнала об их готовности к переезду ради хорошей работы. По результатам исследования, 33% респондентов сообщили, что рассматривают возможность переезда внутри страны, а 47% ответили, что не сменили бы место жительства ради работы. Осенью 2023 года не готовы были к карьерному переезду 54% россиян.

В ходе исследования также стало известно, что мужчины охотнее соглашаются на переезд и работу на новом месте, нежели женщины (40% против 26% соответственно). Большинство россиян, готовых сменить место проживания ради карьерных перспектив, отметили, что работают руководителями отделов или департаментов (45%). Их мнение также чаще разделяют представители рабочих профессий (38%).

В разрезе по городам большинство готовых переехать в другой регион ради новой или более перспективной работы проживают в Перми (44%). Второе и третье места заняли жители Волгограда (40%) и Екатеринбурга (39%) соответственно.

Топ-10 городов, жители которых готовы к переезду в другой регион ради карьерного развития

 

 

Город

Доля респондентов, %

Пермь

44%

Волгоград

40%

Екатеринбург

39%

Красноярск

38%

Новосибирск

37%

Уфа

37%

Челябинск

36%

Москва

33%

Омск

32%

Воронеж

32%

 

Среди тех, кто искал варианты трудоустройства за последний год, почти половина поделилась, что мониторила вакансии на неполный день (48%), более трети — на частичную занятость (33%), 32% рассматривали удаленный формат, 24% — временную работу (подработку). Менее четверти опрошенных указали, что находились в поиске работы с гибким графиком (18%), 15% искали работу со сменным графиком и только 3% — с вахтовым.

*В ходе проведенного опроса, часть респондентов (24%) относились к группе неработающих россиян (студентов, женщин в декрете и т.д.). 19% работали в сфере квалифицированных рабочих (водитель, слесарь, монтажник и др.), 17% находились на офисной должности, требующей квалификации (менеджер по продажам, младший медперсонал, бухгалтер, дизайнер, маркетолог и др.), а 15% опрошенных были высококвалифицированными специалистами, занимающиеся умственным трудом (старший специалист, IT-разработчик, инженер и др.).

 

Теги: Опрос

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