Треть работников Самарской области попросили у Деда Мороза повышения зарплаты

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Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Самарской области и выяснила, какой карьерный подарок они попросили бы у Деда Мороза.

35% жителей Самарской области хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы. Чаще всего об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом.

Еще 14% опрошенных в качестве карьерного подарка от Деда Мороза хотели бы получить новую профессию. Чаще всего жители региона мечтают освоить ИТ-сферу (25%). Остальные сферы пользуются значительно меньшим интересом: маркетинг хотели бы освоить 6%, искусство – 9%, финансы – 16%, медицину – 6%, юриспруденцию – 9%.

16% жителей Самарской области загадали бы Деду Морозу развитие компетенций в текущей профессии, 8% - признание в текущей специальности, а 14% — обучение дополнительной профессии. 5% мечтают о таком новогоднем подарке, как повышение в должности. Еще 8% затруднились ответить.

Размышляя о том, по какому критерию стоит выбирать профессию в 2023 году, 51% жителей Самарской области назвали заработную плату, 41% — стабильность, 35% — востребованность профессии, 32% - перспективу карьерного роста, 30% — перспективу отрасли.

Если бы можно было выбрать любую профессию, то 35% работников Самарской области в 2023 году стали бы ИТ-специалистами, 16% - путешественниками, по 8% — дизайнерами и маркетологами, по 5% - актерами, врачами и блогерами, 3% - коучами. Еще 14% выбрали бы иные варианты (среди них встречались массажист, директор, писатель, переводчик, фотограф, ученый, инженер и другие).