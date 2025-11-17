Транспортными полицейскими Сызрани пресечен факт браконьерства

126

16 ноября 2025 года в ходе рейдовых мероприятий сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выявили 57-летнего гражданина, осуществляющего незаконную добычу биоресурсов.

Полицейскими установлено, что житель Приволжского района Самарской области организовал преступный промысел с использованием запрещенных орудий лова, а именно острога в акватории реки Волга Саратовского водохранилища.

Сотрудниками транспортной полиции с места происшествия изъяты острога, рыбы породы щука и налобный фонарь, принадлежащие нарушителю, а также оставлена на ответственное хранение резиновая лодка.

С целью установления ущерба и принятия процессуального решения сотрудниками отдела дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте было назначено проведение ихтиологической экспертизы.

Незаконные действия гражданина Приволжского района попадают под признаки преступления п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

В настоящее время сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте по данному факту проводится проверка.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте