Транспортные полицейские Сызрани провели профилактическую беседу с курсантами военно-патриотического отдела «ЩИТ»

На железнодорожном вокзале станции Сызрань-1 прошло профилактическое мероприятие в рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Мероприятие направлено на привлечение внимания общественности к проблеме распространения наркотиков и информирование граждан о тяжелых последствиях их употребления.

В ходе акции начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела майор полиции Марат Мусин и начальник отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела майор полиции Рушания Хабибуллина рассказали курсантам военно-патриотического отдела «ЩИТ» о разрушительном воздействии наркотических средств на организм человека, а также рассказали о правовых последствиях за административные правонарушения и уголовные преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Особое внимание было уделено важности ведения здорового образа жизни и формирования у молодежи ответственного отношения к своему будущему. Главная цель таких акций — предупредить, объяснить и уберечь, особенно молодежь, от роковых ошибок.

Мероприятие показало эффективность совместной работы правоохранительных органов и молодежных патриотических объединений в профилактике наркомании и противодействии незаконному обороту наркотических средств, сообщает пресс-службы Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте