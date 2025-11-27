Транспортные полицейские Сызрани провели профилактическую беседу с курсантами военно-патриотического отдела «ЩИТ»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оптимальным выбором остается теплая вода, которая не провоцирует нарушения в работе ЖКТ и в целом положительно влияет на состояние организма.
Нутрициолог рассказала, какой температуры должны быть напитки, чтобы избежать вреда для здоровья
Коллегия из тройки судей рассматривала жалобу в закрытом режиме. На этом настаивала юрист певицы, поскольку на заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной.
Суд оставил Долиной право собственности на квартиру, отклонив жалобу покупательницы квартиры Лурье
В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с чемпионом страны "Краснодаром".
"Крылья Советов" в Набережных Челнах обыграли "КАМАЗ" по пенальти
Организаторы приглашают всех, кто помнил и лично знал художника, его картины, историю его жизни и тех, кому интересно познакомиться с незаурядной личностью Мастера живописи.
В Самарском Доме кино пройдет показ документальной картины «Если птица поет», посвященной талантливому живописцу Валентину Пурыгину
Две страны активно сотрудничают в части организации дополнительного образования по отдельным отраслям: обучение проходят банкиры, энергетики, медики, геологи.
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами и американским астронавтом на борту пристыковался к МКС
Матчи отличались острым и бескомпромиссным характером.Судьба первого места решилась в напряженном финале.
Ветераны сызранского футбола приняли участие в турнире, посвященном 35-летию МЧС России
Фестиваль получил признание как одна из лучших в регионе инклюзивных практик творческого взаимодействия людей с ОВЗ и людей без ограничений здоровья.
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.59
-0.37
EUR 91.5
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Транспортные полицейские Сызрани провели профилактическую беседу с курсантами военно-патриотического отдела «ЩИТ»

258
Особое внимание было уделено важности ведения здорового образа жизни и формирования у молодежи ответственного отношения к своему будущему.

На железнодорожном вокзале станции Сызрань-1 прошло профилактическое мероприятие в рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Мероприятие направлено на привлечение внимания общественности к проблеме распространения наркотиков и информирование граждан о тяжелых последствиях их употребления.
В ходе акции начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела майор полиции Марат Мусин и начальник отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела майор полиции Рушания Хабибуллина рассказали курсантам военно-патриотического отдела «ЩИТ» о разрушительном воздействии наркотических средств на организм человека, а также рассказали о правовых последствиях за административные правонарушения и уголовные преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Особое внимание было уделено важности ведения здорового образа жизни и формирования у молодежи ответственного отношения к своему будущему. Главная цель таких акций — предупредить, объяснить и уберечь, особенно молодежь, от роковых ошибок.
Мероприятие показало эффективность совместной работы правоохранительных органов и молодежных патриотических объединений в профилактике наркомании и противодействии незаконному обороту наркотических средств, сообщает пресс-службы Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Матчи отличались острым и бескомпромиссным характером.Судьба первого места решилась в напряженном финале.
27 ноября 2025, 19:59
Ветераны сызранского футбола приняли участие в турнире, посвященном 35-летию МЧС России
Матчи отличались острым и бескомпромиссным характером.Судьба первого места решилась в напряженном финале. Общество
171
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.
26 ноября 2025, 19:10
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии. Здравоохранение
1162
Главная задача оперативно-профилактической операции - предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, а также выявление и пресечение фактов вовлечения молодых людей в противозаконную деятельность.
26 ноября 2025, 14:38
В Сызрани подвели итоги оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025»
Главная задача оперативно-профилактической операции - предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, а также выявление и... Общество
1107
В центре внимания
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
457
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
276
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
1153
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
1117
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
1084
Весь список