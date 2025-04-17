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Тольяттинцы и самарцы остаются верны традиционному куличу с изюмом

17 апреля 2025 21:10
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Тольяттинцы и самарцы остаются верны традиционному куличу с изюмом

Кулич остается неизменным символом Пасхи и занимает центральное место на праздничном столе. По данным аналитиков сети гипермаркетов «О’КЕЙ», тольяттинцы и самарцы предпочитают классику — 76% всех продаж приходится на кулич с изюмом, сахарной помадкой и мягким сливочным мякишем.

По данным проведенного опроса среди жителей Тольятти и Самары, каждый второй планирует отметить Пасху в кругу семьи. Более 65% респондентов признались, что Пасха для них — не менее важный праздник, чем Новый год, а для многих — и более значимый с точки зрения духовных и семейных традиций.

Кулич остается главным символом праздника: 53% опрошенных назвали его обязательным элементом пасхального стола. Для 48% жителей Тольятти и Самары Пасха невозможна без разноцветных яиц, а 23% обязательно готовят или покупают творожную пасху, подчеркивая ее особый вкус и символику.

В 2024 году в сети гипермаркетов «О’КЕЙ» было продано 597  039 куличей, а в 2025-м, по оценкам аналитиков компании, спрос на пасхальную выпечку может вырасти еще на 15%. Одним из ключевых драйверов роста становится стремление покупателей открывать новые вкусы: особенно в крупных городах, где все большую популярность набирают куличи и пасхи с необычными добавками — с фисташками и шоколадом, вяленой клюквой, карамелью. Так, их доля в продажах в гипермаркетах Тольятти и Самары составляет около 24% и спрос на такие позиции продолжает стабильно расти из года в год. Тем не менее, традиционные рецепты остаются основой пасхального стола.

Интересно, что оба этих фактора — любовь к классике и интерес к новым вкусам — влияют и на увеличение количества позиций в чеке. Эксперты утверждают, что все больше тольяттинцев и самарцев приобретают куличи не по одному, а сразу по несколько: в среднем — от 2 до 7 штук на покупателя. Такой выбор объясняется как и разнообразием форматов — от 100 до 350 граммов, так и стремлением собрать полноценную пасхальную корзину: для дома, в подарок или на большое застолье.

Помимо куличей, растет спрос и на другие атрибуты праздника. В пасхальной корзине все чаще оказываются творожные пасхи (особенно с карамельной начинкой, клюквой и шоколадом), крашеные яйца, свечи, верба и кагор. Кроме того, популярностью пользуются готовые тематические наборы.

Как отмечают аналитики, интерес к пасхальной выпечке начинает расти за две недели до Пасхи, а пик продаж традиционно приходится на последние 3–4 дня перед праздником.

В опросе приняли участие 1579 человек.

Теги: Опрос

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