Тольяттинский ОМОН Росгвардии отметил годовщину образования

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25 ноября ОМОН (Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области отметил День образования. Почти тридцать лет сотрудники специального подразделения стоят на защите законности, охраняя общественный порядок и общественную безопасность не только в родном Тольятти, но и за его пределами.

За время существования отряда его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в разные регионы России, в том числе на Северный Кавказ. Бойцы принимали участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований, занимались восстановлением конституционного порядка, обеспечивали защиту прав и свобод граждан.



За период существования отряда свыше 250 его сотрудников отмечены государственными наградами. 18 сотрудников награждены орденами Мужества, 5 из них – посмертно.

С Днем образования отряда сотрудников специального подразделения поздравил заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майор полиции Павел Дегтярев.

«Почти 30 лет тольяттинский ОМОН доблестно несет службу, фактически находясь на передовой борьбы с преступностью. О вашем личном мужестве, доблести и самоотверженности свидетельствуют государственные и ведомственные награды. Сегодня вы – профессионалы высокого класса, способные решать самые сложные задачи, которые ставит перед вами государство, а порой и сама жизнь. В этот праздничный день от имени командования Приволжского округа и себя лично желаю вам здоровья, стойкости духа и успехов на службе», – сказал генерал-майор полиции Дегтярев.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов тольяттинского ОМОН. Командир отряда полковник полиции Евгений Иштимиров выразил им признательность за передачу бесценного профессионального опыта молодому поколению.

В завершение торжественного мероприятия генерал-майор полиции Павел Дегтярев вручил особо отличившимся сотрудникам ведомственные награды и погоны к очередным воинским званиям.