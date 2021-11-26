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Тольяттинский ОМОН Росгвардии отметил годовщину образования

26 ноября 2021 13:06
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Тольяттинский ОМОН Росгвардии отметил годовщину образования

25 ноября ОМОН (Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области отметил День образования. Почти тридцать лет сотрудники специального подразделения стоят на защите законности, охраняя общественный порядок и общественную безопасность не только в родном Тольятти, но и за его пределами.
За время существования отряда его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в разные регионы России, в том числе на Северный Кавказ. Бойцы принимали участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований, занимались восстановлением конституционного порядка, обеспечивали защиту прав и свобод граждан.


За период существования отряда свыше 250 его сотрудников отмечены государственными наградами. 18 сотрудников награждены орденами Мужества, 5 из них – посмертно.
С Днем образования отряда сотрудников специального подразделения поздравил заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майор полиции Павел Дегтярев.
«Почти 30 лет тольяттинский ОМОН доблестно несет службу, фактически находясь на передовой борьбы с преступностью. О вашем личном мужестве, доблести и самоотверженности свидетельствуют государственные и ведомственные награды. Сегодня вы – профессионалы высокого класса, способные решать самые сложные задачи, которые ставит перед вами государство, а порой и сама жизнь. В этот праздничный день от имени командования Приволжского округа и себя лично желаю вам здоровья, стойкости духа и успехов на службе», – сказал генерал-майор полиции Дегтярев.
Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов тольяттинского ОМОН. Командир отряда полковник полиции Евгений Иштимиров выразил им признательность за передачу бесценного профессионального опыта молодому поколению.
В завершение торжественного мероприятия генерал-майор полиции Павел Дегтярев вручил особо отличившимся сотрудникам ведомственные награды и погоны к очередным воинским званиям.

Теги: Росгвардия

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