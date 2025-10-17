Я нашел ошибку
Главные новости:
В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025.
300 метров памяти: в Самаре развернули гигантскую Георгиевскую ленту
На встрече приемные родители и дети рассказали Вячеславу Федорищеву о своих увлечениях, любимых занятиях и семейных традициях, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил приемные семьи в Кошкинском районе
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
Проведение подобных соревнований способствует популяризации активного образа жизни среди различных возрастных категорий населения.
В Самаре на Полевом спуске пройдут соревнования по «зимнему плаванию» - Волжский ледяной Кубок 2025
В Самара без существенных осадков, ночью +2, +4°С, днем +9, +11°С.
18 октября в регионе небольшой дождь, до +12°С
В посадке лесных растений приняли участие порядка 100 человек: волонтёры, общественники, работники предприятий региона, юные лесоводы. 
«Сохраним лес»: в Ставропольском лесничестве высадили более 10 тысяч сеянцев сосны
Свою победу Мария посвятила бабушке, которая в этот день отмечает день рождения.
Самарская дзюдоистка Мария Иванова - победительница чемпионата России-2025 
В этом году в городе предусмотрен капитальный ремонт 200 площадок и оборудование 132 новых локаций для сбора бытового мусора.
Более 300 контейнерных площадок модернизировано в Самаре в этом году
Тольяттинские школьники побывали с экскурсией на предприятии «Луч»

17 октября 2025 17:11
110
До конца осени школьников ждут новые экскурсии на ведущие предприятия региона.

Экскурсия по ключевым производственным участкам Волжского светотехнического завода «Луч» состоялась для тольяттинских школьников в рамках проекта Единой модели профориентации «Билет в будущее». Региональным оператором проекта выступает Региональный центр трудовых ресурсов (ЦОПП).

Школьники ознакомились с полным циклом производства светильников. Они увидели в работе современное оборудование: 3D-принтеры и SMD-станки, позволяющие создавать сложные элементы с высокой точностью. Посещение предприятия стало для учащихся настоящим погружением в мир технологий и инженерии, а также помогло сформировать представление о востребованных профессиях и карьерных перспективах на производстве.

«Экскурсии на предприятия региона — важная часть мероприятий по профессиональному выбору в рамках проекта «Билет в будущее», который включен в федеральный проект «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети»», - отмечала ранее заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова. 

До конца осени школьников ждут новые экскурсии на ведущие предприятия региона, среди которых ООО «ТОЛЬЯТТИКАУЧУК», АО «АСТЕХ/СКК», ЗАО «Лада-Флект», ООО «ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР», ОСФР по Самарской области и другие.

 

Фото: Региональный центр трудовых ресурсов (ЦОПП)

Теги: Тольятти

Весь список