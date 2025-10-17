Тольяттинские школьники побывали с экскурсией на предприятии «Луч»

110

Экскурсия по ключевым производственным участкам Волжского светотехнического завода «Луч» состоялась для тольяттинских школьников в рамках проекта Единой модели профориентации «Билет в будущее». Региональным оператором проекта выступает Региональный центр трудовых ресурсов (ЦОПП).

Школьники ознакомились с полным циклом производства светильников. Они увидели в работе современное оборудование: 3D-принтеры и SMD-станки, позволяющие создавать сложные элементы с высокой точностью. Посещение предприятия стало для учащихся настоящим погружением в мир технологий и инженерии, а также помогло сформировать представление о востребованных профессиях и карьерных перспективах на производстве.

«Экскурсии на предприятия региона — важная часть мероприятий по профессиональному выбору в рамках проекта «Билет в будущее», который включен в федеральный проект «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети»», - отмечала ранее заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

До конца осени школьников ждут новые экскурсии на ведущие предприятия региона, среди которых ООО «ТОЛЬЯТТИКАУЧУК», АО «АСТЕХ/СКК», ЗАО «Лада-Флект», ООО «ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР», ОСФР по Самарской области и другие.

Фото: Региональный центр трудовых ресурсов (ЦОПП)