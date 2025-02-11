Тольяттинские полицейские вторые сутки ищут 15-летнюю девочку

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Полицейскими разыскивается несовершеннолетняя Митрохина Валерия Вячеславовна 2009 года рождения, проживающая в Тольятти, которая 10 января ушла из дома, расположенного на улице Ботанической, в неизвестном направлении и до сих пор её местонахождение неизвестно.

Сотрудники органов внутренних дел проверяют места возможного нахождения девочки. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемой, полицейские опрашивают её знакомых, отрабатывают места возможного появления подростка.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой просьба сообщить в ДЧ У МВД России по г. Тольятти по тел. 8(8482) 93-40-05, 8(8482) 93-46-02 – дежурная часть. Также информацию можно сообщить по номеру телефона дежурного ОИОС ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.