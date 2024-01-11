Тольяттинские полицейские вместе с общественниками встретились с подростками

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Мероприятия направленны на профилактику наркотической идеологии и пропаганду здорового образа жизни.

Сотрудники полиции и общественники на постоянной основе проводят мероприятия с целью пропаганды среди молодежи здорового образа жизни, профилактики употребления запрещенных веществ и организации активного отдыха среди молодых людей.

Так, старший специалист отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти Татьяна Важина рассказала студентам о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков, а также об уголовной и административной ответственности за хранение, распространение и употребление запрещенных веществ.

Представители Общественного совета при территориальном ОВД, рассказали студентам на что следует обращать внимание при получении предложений о работе в сети Интернет. Студентам напомнили, что «легкий заработок», который обещают злоумышленники, может привести к серьезным последствиям, способный не только загубить профессиональную деятельность, но и негативно повлиять на их жизнь. Вместе с полицейскими и общественниками ребята посмотрели тематические видеоролики о вреде наркотиков для организма.