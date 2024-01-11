Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский цирк готовят к реконструкции
Самарский цирк готовят к реконструкции
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
В Самаре предложили запретить мигрантам работать в такси
В Самаре предложили запретить мигрантам работать в такси
В ночь на 14 января в Самарской области ударят морозы
В ночь на 14 января в Самарской области ударят морозы
В Самаре после проведенных проверок из страны выдворили 696 нелегальных мигрантов
В Самаре после проведенных проверок из страны выдворили 696 нелегальных мигрантов
Российское общество «Знание» стало партнером курса для школьников и студентов «Россия — мои горизонты»
Российское общество «Знание» стало партнером курса для школьников и студентов «Россия — мои горизонты»
Составлен топ вещей, которые чаще всего забывают после поездки в такси
Составлен топ вещей, которые чаще всего забывают после поездки в такси
В Самаре во время пожара на улице Уральской погибла женщина
В Самаре во время пожара на улице Уральской погибла женщина
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.39
-1.01
EUR 97.87
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники и ветераны УИС Самарской области посетили Рождественский концерт
Январские экскурсии в Музее-галерее «Заварка» приглашают самарцев
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинские полицейские вместе с общественниками встретились с подростками

11 января 2024 10:51
142
Тольяттинские полицейские вместе с общественниками встретились с подростками

Мероприятия направленны на профилактику наркотической идеологии и пропаганду здорового образа жизни.

Сотрудники полиции и общественники на постоянной основе проводят мероприятия с целью пропаганды среди молодежи здорового образа жизни, профилактики употребления запрещенных веществ и организации активного отдыха среди молодых людей.

Так, старший специалист отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти Татьяна Важина рассказала студентам о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков, а также об уголовной и административной ответственности за хранение, распространение и употребление запрещенных веществ.

Представители Общественного совета при территориальном  ОВД, рассказали студентам на что следует обращать внимание при получении предложений о работе в сети Интернет. Студентам напомнили, что «легкий заработок», который обещают злоумышленники, может привести к серьезным последствиям, способный не только загубить профессиональную деятельность, но и негативно повлиять на их жизнь. Вместе с полицейскими и общественниками ребята посмотрели тематические видеоролики о вреде наркотиков для организма.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти в автобусе задержали подозреваемого в хранении наркотиков.
09 января 2024, 11:08
В Тольятти в автобусе задержали подозреваемого в хранении наркотиков
Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти в дневное время остановили для проверки документов водителя... Криминал
425
В Волжском районе полицейские задержали наркодилера
07 января 2024, 12:11
В Волжском районе полицейские задержали потенциального наркодилера
У него изъяли 4 полимерных пакета с марихуаной.  Криминал
1079
В Самаре задержали наркозависимую женщину рядом с одним из тайников- закладок
04 января 2024, 12:37
В Самаре задержали наркозависимую женщину рядом с одним из тайников- закладок
Женщине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 10 тысяч рублей. Криминал
1075
  • Требуется журналист
В центре внимания
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
11 января 2024  13:57
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
65
В Самаре запустили пакетные тарифы для общественного транспорта
11 января 2024  12:35
В Самаре запустили пакетные тарифы для общественного транспорта
135
Лучшие проекты жителей Самарского региона помогут в подготовке стратегии развития страны
11 января 2024  11:00
Лучшие проекты жителей Самарского региона помогут в подготовке стратегии развития страны
146
от Ракитовского шоссе  до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта
10 января 2024  13:00
От Ракитовского шоссе  до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта
2559
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 января 2024  10:45
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
409
Весь список