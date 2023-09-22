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Тольяттинец торговал алкоголем около детских и спортплощадок

22 сентября 2023 10:53
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Тольяттинец торговал алкоголем около детских и спортплощадок

Владелец алкогольного магазина, расположенного в одном из многоквартирных домов в Тольятти, вопреки действующему законодательству, организовал вход в заведение со стороны двора. Судебные приставы обязали предпринимателя прекратить нарушение закона о реализации алкогольной продукции.

Надзорным органом была проведена проверка по обращению одного из граждан, касающегося законности реализации алкогольной продукции в магазине, расположенном в районе 17 квартала. Установлено, что владельцем нарушены нормы Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Вход в алкомаркет находится со стороны дворовой части дома и в непосредственной близости от подъездов.

Суд, рассмотрев исковое заявление, выступил в защиту интересов неопределенного круга лиц и обязал индивидуального предпринимателя прекратить продажу алкогольной продукции. На основании исполнительного документа судебным приставом отделения Автозаводского района № 2 г. Тольятти возбуждено исполнительное производство.

Сотрудник Службы уведомил об этом владельца магазина и предупредил об  ответственности в случае неисполнения им судебного решения. Осознав неотвратимость принудительных мер, предприниматель прекратил незаконную реализацию алкогольной продукции.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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