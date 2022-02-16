Только половина покупателей всегда смотрит срок годности товара

161

Так или иначе, на информацию о дате производства и сроках годности продуктов питания обращает внимание почти каждый человек. Согласно результатам опроса, проведенного специалистами сервиса правильного питания Level Kitchen, абсолютное большинство, а это 91% опрошенных, проверяют даты, указанные на упаковке товаров. Но только 51% делает это абсолютно всегда, остальные 40% признались, что иногда не принимают во внимание эту информацию, а 25% - что смотрят на все товары без исключения.

Как оказалось, почти каждый пятый респондент либо вообще не смотрит на срок годности, указанный на упаковке, либо делает это крайне редко. Один из трех – чаще смотрит, чем наоборот. В итоге получается, что каждый второй покупатель периодически может пропустить данные о том, что товар просрочен.

В большинстве случаев покупатели просто доверяют поставщикам и продавцам продуктов питания – именно так делает половина из тех, кто не смотрит срок годности товара. Каждый третий готов съесть немного просроченный товар. А один из десяти «непроверяющих», не обращает внимания на даты на упаковке только потому, что ему достаточно посмотреть на продукты, чтобы определить, насколько они свежие.

Для тех, кто все же смотрит на даты, наиболее важны сроки годности молочных продуктов, готовой еды, мяса и яиц. Мало, кто смотрит на даты изготовления и сроки хранения кондитерских и зерномучных изделий, напитков, приправ, чая и кофе. И только 25%, а это каждый четвертый, проверяет все продукты, к каким бы категориям они не относились.

Исследование проводилось на сайте компании в период с 1 по 7 февраля текущего года. В опросе приняли участие 2000 человек.

Для каких категорий продуктов срок годности действительно важен?

Рекомендации Антона Бердова, ведущего диетолога холдинга Performance Group, эксперта в области правильного питания, магистра наук в области «Диетология» (Университет Суррея, Великобритания).

Все продукты можно разделить на две основные категории - продукты, где срок годности не играет существенной роли, и продукты, где срок годности лучше учитывать при выборе. К первой категории можно отнести любые продукты со сроком годности более двух месяцев, а также овощи и фрукты, где основную роль играет внешний вид и запах. Ко второй категории можно отнести, так называемые, скоропортящиеся продукты - яйца, лактозосодержащие продукты, мясо и птица, а также любые другие продукты со сроком годности менее двух месяцев.

Макароны, рис или любая другая продукция из категории “бакалея” может храниться и сохранять свой вкус гораздо больше заявленного срока годности в 1 год. Тоже самое относится к закрытым упаковкам печенья, муки и тем более консервов. Консервированная продукция вообще считается самой безопасной из всех категорий и очень редко может испортиться, если соблюдать определенные условия хранения. Такие продукты как уксус, соль, мед, сахар или алкоголь при хранении до 15 градусов по Цельсию вообще имеют неограниченный срок годности.

Вот поэтому во многих странах используется, на мой взгляд, более точная терминология: не “срок годности”, а “рекомендуется использовать до”, подразумевая, что даже по истечению указанной даты продукция не потеряет своих вкусовых характеристик и, скорее всего, не принесет вреда здоровью. Тем не менее, при выборе продуктов, я всегда рекомендую не только смотреть на срок годности, но и обращать внимание на целостность упаковки, в также внешний вид и запах товара.