Только 42% самарцев за возможность оплаты образования родителей из средств материнского капитала

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Депутат Государственной Думы С.Колунов выступил с инициативой расширить список возможностей использования материнского капитала, включив в него оплату образования родителей ребёнка. По результатам опроса, проведённого SuperJob, 42% самарцев поддерживают это предложение: «Полностью согласен, необходимо тратить средства на развитие родителей»; «Хорошо, когда родители получают образование, ведь тогда и дети становятся более умными». Однако каждый третий респондент высказал своё несогласие: «Думаю, уже достаточно возможностей, чтобы потратить материнский капитал»; «Капитал дают на детей, а не на родителей. Я против».

Мужчины чаще женщин поддерживают данную инициативу: 47% против 38%. Среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет уровень одобрения самый высокий — 48%, а среди тех, кто старше 45 лет, — только 33%. Чем выше доход, тем чаще горожане соглашаются с расширением возможностей использования материнского капитала: среди тех, чей заработок составляет до 50 тысяч рублей в месяц, поддерживают законопроект только 32%, а среди тех, кто получает от 100 тысяч рублей, — уже 46%.



Что же думают родители по поводу инициативы депутата: 45% — за, 25% — против. Отцы немного реже матерей выражали согласие. Те из родителей, у кого есть право на материнский капитал, одобряли законопроект чаще, чем те, у кого такого права нет.



Время проведения: 2—7 ноября 2024 года