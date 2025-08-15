Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.77
0.17
EUR 93.06
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Только 4% самарцев готовы полностью доверить ребёнку выбор школьной одежды

15 августа 2025 12:19
136
Только 4% самарцев готовы полностью доверить ребёнку выбор школьной одежды

Российская сеть торговых центров МЕГА и сеть магазинов «Детский мир» рассказали, как проходят сборы детей в преддверии наступающего учебного года.

Согласно новому исследованию МЕГИ, самарцы чаще, чем жители других городов предпочитают шопинг в торговых центрах для подготовки ребенка к учебному году. 53% опрошенных жителей города выбрали именно такой вариант ответа, и еще 37% приходят в торговые центры, чтобы докупить то, что не удалось найти на маркетплейсах.

Данные подтверждаются «Детским миром» – с начала июля по 13 августа доля онлайн-покупок школьных товаров в сети магазинов составила всего 22%.

«По данным нашего исследования четверть школьников начинают ждать начала учебного года после похода за покупками. Поэтому мы всегда стараемся сделать шопинг в МЕГАХ максимально комфортным, предоставить сбалансированное предложение, которое устраивает родителей по цене и качеству, а также нравится детям, соответствует их актуальным трендам», - прокомментировала генеральный директор сети торговых центров МЕГА Любовь Попова.

Новый государственный стандарт школьной формы будет важным ориентиром для родителей при подготовке к новому учебному году. 77% жителей Самары будут учитывать соответствие новому ГОСТу, так как он гарантирует качество товара. По этому показателю регион отстает от среднего значения по стране на один процент (78%).

Главными определяющими факторами для самарцев при выборе товаров для школы стали цена и качество/долговечность. Меньше всего на выбор будут влиять мнение ребенка и соответствие модным трендам. Эти критерии выбора отметили чуть больше 3% респондентов. Этот вывод подтверждают и данные «Детского мира». Так, самыми популярными цветами школьных вещей, купленных в июле-августе, стали белый, тёмно-синий и чёрный. Яркие гаммы в этом году выбирают крайне редко.

Конфликт отцов и детей: для 54% родителей Самары сборы в школу сопряжены с конфликтами с детьми. Покупка одежды и канцтоваров для школы – частый предмет разногласий в российских семьях.

По данным исследования МЕГИ, 28% родителей выбирают для детей «самое лучшее», когда как последние предпочитают совсем иное – то, что в первую очередь «модно». Кроме того, 25% мам и пап не нравится желание ребёнка самовыражаться в школе через гардероб и внешний вид. Подавляющее большинство (62%) россиян готовы допустить для проявления индивидуальности ношение небольших аксессуаров и предметов одежды.

60% россиян не нравилась школьная одежда в детстве, потому что их мнение не учитывалось. Аналогичной модели взаимоотношений с ребёнком они частично продолжают придерживаться уже во взрослом возрасте. 

Кроме того, 57% опрошенных испытывают трудности при общении с детьми из-за сленга. При этом 42% взрослых утверждают, что их ребенок использует новые и непонятные слова в коммуникациях с друзьями, но не в семье. Также 21% стараются «оставаться в тренде» и учат их самостоятельно. В рамках кампании «Снова в школу» МЕГА выпустила словарь молодежного сленга. Он стал ответом на актуальный запрос и удобным инструментом, который помогает родителям лучше понимать своих детей.

Коллекции школьной одежды в «Детском мире» учитывают и желание родителей приобрести качественную и доступную по цене одежду, а также стремление детей быть модными, одеваться в соответствии с трендами. Популярностью в этом году пользуются брюки-карго, свитшоты с надписями или нашивками, бомберы и кардиганы. Все эти модели выполнены с рекомендованными для школы цветами и из материалов, указанных в ГОСТе.

Методология

Исследование проводилось с 4 по 12 августа 2025 года в формате опроса 1500 респондентов от 28 лет — родителей школьников из городов-миллионников.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область — регион открытых лайков: каждый третий житель выражает симпатию в сети ежедневно
15 августа 2025, 10:24
Самарская область — регион открытых лайков: каждый третий житель выражает симпатию в сети ежедневно
Ещё 40% самарцев лайкают время от времени, в зависимости от контекста или личного отношения к автору. Общество
211
39% самарцев — за единую школьную форму по всей стране
15 августа 2025, 09:59
39% самарцев — за единую школьную форму по всей стране
С новым ГОСТом для школьной формы, действующим с 1 июля 2025 года, уже успели подробно ознакомиться 23% матерей и 10% отцов обучающихся. Общество
168
В Самаре в отпуске больше всего скучают по работе дизайнеры, учителя и врачи
14 августа 2025, 12:23
В Самаре в отпуске больше всего скучают по работе дизайнеры, учителя и врачи
Реже всего скучают по работе бухгалтеры. Общество
301
В центре внимания
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
35
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
47
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
104
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
15 августа 2025  10:32
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
242
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
15 августа 2025  09:25
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
214
Весь список