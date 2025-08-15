Только 4% самарцев готовы полностью доверить ребёнку выбор школьной одежды

136

Российская сеть торговых центров МЕГА и сеть магазинов «Детский мир» рассказали, как проходят сборы детей в преддверии наступающего учебного года.

Согласно новому исследованию МЕГИ, самарцы чаще, чем жители других городов предпочитают шопинг в торговых центрах для подготовки ребенка к учебному году. 53% опрошенных жителей города выбрали именно такой вариант ответа, и еще 37% приходят в торговые центры, чтобы докупить то, что не удалось найти на маркетплейсах.

Данные подтверждаются «Детским миром» – с начала июля по 13 августа доля онлайн-покупок школьных товаров в сети магазинов составила всего 22%.

«По данным нашего исследования четверть школьников начинают ждать начала учебного года после похода за покупками. Поэтому мы всегда стараемся сделать шопинг в МЕГАХ максимально комфортным, предоставить сбалансированное предложение, которое устраивает родителей по цене и качеству, а также нравится детям, соответствует их актуальным трендам», - прокомментировала генеральный директор сети торговых центров МЕГА Любовь Попова.

Новый государственный стандарт школьной формы будет важным ориентиром для родителей при подготовке к новому учебному году. 77% жителей Самары будут учитывать соответствие новому ГОСТу, так как он гарантирует качество товара. По этому показателю регион отстает от среднего значения по стране на один процент (78%).

Главными определяющими факторами для самарцев при выборе товаров для школы стали цена и качество/долговечность. Меньше всего на выбор будут влиять мнение ребенка и соответствие модным трендам. Эти критерии выбора отметили чуть больше 3% респондентов. Этот вывод подтверждают и данные «Детского мира». Так, самыми популярными цветами школьных вещей, купленных в июле-августе, стали белый, тёмно-синий и чёрный. Яркие гаммы в этом году выбирают крайне редко.

Конфликт отцов и детей: для 54% родителей Самары сборы в школу сопряжены с конфликтами с детьми. Покупка одежды и канцтоваров для школы – частый предмет разногласий в российских семьях.

По данным исследования МЕГИ, 28% родителей выбирают для детей «самое лучшее», когда как последние предпочитают совсем иное – то, что в первую очередь «модно». Кроме того, 25% мам и пап не нравится желание ребёнка самовыражаться в школе через гардероб и внешний вид. Подавляющее большинство (62%) россиян готовы допустить для проявления индивидуальности ношение небольших аксессуаров и предметов одежды.

60% россиян не нравилась школьная одежда в детстве, потому что их мнение не учитывалось. Аналогичной модели взаимоотношений с ребёнком они частично продолжают придерживаться уже во взрослом возрасте.

Кроме того, 57% опрошенных испытывают трудности при общении с детьми из-за сленга. При этом 42% взрослых утверждают, что их ребенок использует новые и непонятные слова в коммуникациях с друзьями, но не в семье. Также 21% стараются «оставаться в тренде» и учат их самостоятельно. В рамках кампании «Снова в школу» МЕГА выпустила словарь молодежного сленга. Он стал ответом на актуальный запрос и удобным инструментом, который помогает родителям лучше понимать своих детей.

Коллекции школьной одежды в «Детском мире» учитывают и желание родителей приобрести качественную и доступную по цене одежду, а также стремление детей быть модными, одеваться в соответствии с трендами. Популярностью в этом году пользуются брюки-карго, свитшоты с надписями или нашивками, бомберы и кардиганы. Все эти модели выполнены с рекомендованными для школы цветами и из материалов, указанных в ГОСТе.

Методология

Исследование проводилось с 4 по 12 августа 2025 года в формате опроса 1500 респондентов от 28 лет — родителей школьников из городов-миллионников.