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Только 33% самарцев знают, как поймать праздничное настроение перед Новым годом
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Только 33% самарцев знают, как поймать праздничное настроение перед Новым годом

31 декабря 2022 10:56
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Только 33% самарцев знают, как поймать праздничное настроение перед Новым годом

Каждый второй встречает 2023 год без настроения и не скрывает этого. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Праздничное настроение в преддверии Нового года есть у 33% самарцев. 10% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Каждый второй — без настроения и не пытается это скрыть. Причем среди мужчин больше тех, кто отказывается прятать свои чувства, чем среди женщин. За год соотношение горожан, провожающих старый год с настроением и без, практически не изменилось.

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто радуется грядущему празднику (21% среди горожан старше 45 лет и 35% среди молодежи до 24 лет).

 Горожане делятся рецептом создания праздничной атмосферы: «Чтобы было настроение, его надо создавать! Украсьте свой дом, купите подарок (себе или кому-нибудь), поставьте новогоднюю музыку или фильм, поешьте мандаринов, наконец!»

Время проведения: 25—28 декабря 2022 года

Теги: Опрос

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