Только 31% жителей Самары согласны на зарплату в конверте

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

44% жителей Самары не согласны на «серую» зарплату. Только 31% готовы к заработку в конверте.



Женщины реже мужчин соглашаются на работу с неофициальной зарплатой (47% против 41% соответственно). Горожане старше 45 лет выступают против зарплат в конверте чаще тех, кто моложе (и это закономерно, т.к. возраст выхода на пенсию ближе).



Среди граждан с доходом от 100 тыс. руб. больше как тех, кто против «серых» схем (47%), так и тех, кто допускает полуофициальный заработок (34%, вероятно, это связано с введением в 2025 году прогрессивной шкалы НДФЛ — доходы, превышающие 200 тысяч рублей в месяц, будут облагаться налогом по повышенной ставке).





Время проведения: 13—27 августа 2024 года