Главные новости:
Свой 500-ый волонтёрский час доброволец из Самарской области планирует провести на форуме «Россия – спортивная держава»
Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото
Сызранец погасил долг по алиментам в 354 тысячи рублей после ареста автомобиля
В России эксплуатируется более 1,1 тысячи самолетов
В РФ впервые в году выросла средняя стоимость автомобилей
В Роскачестве дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах
Тольяттинец подобрал ключи, потерянные бывшей женой, и обокрал чужую квартиру
Более 10 тысяч жителей Самары приняли участие в опросе по развитию городских пляжей
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Только 19% самарцев считают допустимым публично выяснять отношения с работодателем

4 сентября 2025 10:44
150
В опросе  SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.


Большинство самарцев негативно относится к публичному обсуждению трудовых споров (81%): причем 51% уверены, что подобное категорически недопустимо, а 30% — скорее против подобного. Лишь 19% опрошенных в той или иной степени считают приемлемым «вынос сора из избы»: 14% абсолютно убеждены в этом («Работа — это не личная жизнь, поэтому публичность здесь допустима»; «Публичность — основа демократического процесса»), 5% скорее поддерживают выход во внешнюю сферу («Могут поступить предложения по разрешению конфликта, которые изначально человек не видит или не понимает»; «Зависит от масштаба беспредела»; «Страна должна знать работодателей, нарушающих законодательство»).

Мужчины проявляют бо́льшую склонность к публичности в разрешении конфликтов: 22% против 15% женщин.


Молодежь в возрасте до 35 лет проявляет более высокую склонность к публичному обсуждению рабочих конфликтов, чем те, кто старше. Вполне возможно из-за того, что поколения 1990—2000 гг. буквально «выросли» в соцсетях и мессенджерах, и границы «личное/публичное» у них размыты.

Респонденты с доходом от 100 000 рублей в месяц занимают наиболее жесткую позицию против публичности (только 13% в той или иной степени за, 57% — категорически против). Респонденты с зарплатой 50—100 тысяч рублей чаще склонны допускать публичное обсуждение конфликтов (20%).

Опрошенные со средним профессиональным образованием значительно чаще поддерживают идею публичности (24%), а доля категоричных противников среди них минимальна (37%). Среди обладателей высшего образования картина иная: лишь 14% допускают вынесение споров в публичную плоскость, каждый второй категорически против такого подхода.


Время проведения: 29 августа — 2 сентября 2025 года

Теги: Опрос

